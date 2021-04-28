Дептранс попиарился на эвакуации Lamborghini Анастасии Ивлеевой

Ездит госпожа Ивлеева, надо сказать, весьма отвязно. Ее по праву считают одним из самых злостных нарушителей ПДД. Скажем, только за прошедшие несколько месяцев этого года инстаграмщица умудрилась накопить более 200 штрафов (преимущественно — за превышение скорости).

А еще обладательница огромной армии интернет-поклонников не слишком внимательно относится к знакам, запрещающим стоянку. Во всяком случае, вышеупомянутый Lamborghini не впервые оказывается на штафстоянке, куда его отправляют «служители» МАДИ.

Во всяком случае, дептранс Москвы даже решился обратиться к «Настюшке» (как нередко называет себя сама Ивлеева), опубликовав на официальном Telegram-канале ведомства призыв забрать недешевое авто со спецхранения.

— Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак, в Нижнем Сусальном переулке, 5. Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждем вас на одной из наших спецстоянок, — говорится от имени ведомства.

Будет ли телеведущая внимательной в следующий раз — вопрос спорный, ведь предыдущие предупрждения в виде штрафов и эвакуации остались ею незамеченными. Главное, чтобы столь наплевательское отношение к ПДД не закончилось серьезной аварией с пострадавшими, как это случилось с пересмешником Эдвардом Билом.