Отменен московский мотофестиваль «Поехали!»

Анонсированный ранее на 1—2 мая 2021-го года московский мотофестиваль «Поехали!» прикрыли. Произошло это то ли несмотря на патронаж над этим мероприятием на Ходынском поле столичного Дептранса, то ли благодаря такому кураторству. Изначально в программе феста значились выставка тюнигованных байков, участие мотошколы «Мосгортранса», выступление группы быстрого реагирования ГКУ «Пожарно-спасательный центр», пилотажной группы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России и тому подобные «веселые старты».

А теперь на официальной страничке мероприятия висит лишь скромное сообщение о том, что оно «переносится в связи с погодными условиями и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией».

В последнее время медицинская статистика столицы показывала постепенный рост заболеваемости коронавирусом — примерно до 2500 в сутки. И, судя по всему, кто-то в Дептрансе решил перебдеть и запретить фестиваль — чтобы потом «ни одна собака» не смогла упрекнуть чиновников в том, что они льют воду на мельницу COVID-19. Любопытно, что сразу после отмены сборища заболеваемость в городе мгновенное упала до 1800 человек в день.

Для среднестатистического автомобилиста столь трепетная забота о здоровье столичных мотобратанов, по меньшей мере, удивительна. Особенно на фоне самоубийственной манеры езды, которую «двухколесные» демонстрируют в городском потоке. Уж чего-чего, а отнюдь не коронавирусной смерти этим гражданам стоит опасаться в первую очередь.