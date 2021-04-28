В Москве установлен очередной антирекорд по количеству неоплаченных штрафов

В итоге, в отношении 31-летнего мужчины было составлено несколько административных материалов по ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок». Напомним, что санкция по этой статье — наложение штрафа в двукратном размере, либо административный арест до 15-и суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов.

Кроме того, судебные приставы наложили на автомобиль арест, поэтому BMW отправилась на штрафстоянку. При этом представители Госавтоинспекции уверяют, что любителям «копить штрафы» становится все труднее скрываться от оплаты вынесенных им постановлений. Во всяком случае, за 3 месяца 2021 года только столичные гаишники было составили свыше 170 000(!) административных материалов на таких «оптовых нарушителей».

Правда, до полной победы над опасными лихачами еще далеко. Вот доказательство: самой большой интригой аварии, случившейся 1 апреля на Садовом кольце по вине пранкера Эдварда Била, до сих пор остается вопрос о «потерянных» 566 нарушениях известного интернет-провокатора — эту цифру ранее озвучил журналистам глава московского Департамента транспорта Максим Ликсутов.