Гаражная реновация: выиграют ли водители от сноса старых боксов для машин

Фото из соцсетей.
Публикация «В Москве предложили снести все старые гаражи» вызвала массу негативных откликов читателей портала «АвтоВзгляд». Впрочем, не осталась она незамеченной и властными структурами. Которые, разумеется, с материалом не согласились.

Напомним, что в нашумевшей статье журналист издания рассказал о том, что некие общественники выступили с инициативой фактически массового сноса старых плоскостных гаражей по всей столице, предлагая в замен запустить программу так называемой гаражной реновации. Прокомментировать ситуацию портал «АвтоВзгляд» попросил председателя комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлану Разворотневу.

– В нашу комиссию регулярно обращаются жители Москвы с вопросами, касающимися парковки личного транспорта, — сообщила г-жа Разворотнева. — Сейчас эта проблема приобретает критический характер. Недостаток парковочных мест во дворах приводит к конфликтным ситуациям между соседями, а автомобили, припаркованные ненадлежащим образом, затрудняют уборку дворов, а также препятствуют проезду спецтехники и машин скорой помощи. Особенно остро вопрос парковок стоит в районах строительства новых транспортных магистралей, в том числе — Юго-Восточной хорды, поскольку строительство там зачастую сопровождается сносом старых гаражей. Еще одна критическая точка — строительство новых жилищных комплексов по программам реновации, что значительно увеличивает нагрузку на существующие дорожные сети и парковочные пространства.

Фото mos.ru

– Становится очевидно, — продолжает наш собеседник, — что городу нужны новые места хранения личного автотранспорта. В связи с этим Комиссия ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам выступила с предложением меру Москвы Сергею Собянину инициировать новую городскую программу «гаражной реновации», которая позволит на основе частно-государственного партнерства обеспечить доступными гаражами всех москвичей. Инициатива предполагает дать людям выбор: получить вместо снесенных старых гаражей машино-место в специально построенных многоуровневых паркингах либо компенсацию в 150–350 тыс. рублей, как сейчас. Одним из ключевых моментов инициативы является также то, что бесплатные места и места по льготным ценам должны получить не только владельцы сносимых гаражей, но и льготные категории населения. Необходимо, чтобы стоимость новых машино-мест была доступна каждому.

Безусловно, новые места для автомобилей позволят освободить наши дворовые зоны, сделать их пространством для жизни. Общественная палата РФ готова выступить в качестве площадки для обсуждения технологических и экономических решений проекта при участии экспертов и ключевых субъектов рынка. Ближайшее заседание назначено на 14 мая.

парковка, ремонт, заторы, пробки
6 мая 2021
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