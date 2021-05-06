Гаражная реновация: выиграют ли водители от сноса старых боксов для машин

Напомним, что в нашумевшей статье журналист издания рассказал о том, что некие общественники выступили с инициативой фактически массового сноса старых плоскостных гаражей по всей столице, предлагая в замен запустить программу так называемой гаражной реновации. Прокомментировать ситуацию портал «АвтоВзгляд» попросил председателя комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлану Разворотневу.

– В нашу комиссию регулярно обращаются жители Москвы с вопросами, касающимися парковки личного транспорта, — сообщила г-жа Разворотнева. — Сейчас эта проблема приобретает критический характер. Недостаток парковочных мест во дворах приводит к конфликтным ситуациям между соседями, а автомобили, припаркованные ненадлежащим образом, затрудняют уборку дворов, а также препятствуют проезду спецтехники и машин скорой помощи. Особенно остро вопрос парковок стоит в районах строительства новых транспортных магистралей, в том числе — Юго-Восточной хорды, поскольку строительство там зачастую сопровождается сносом старых гаражей. Еще одна критическая точка — строительство новых жилищных комплексов по программам реновации, что значительно увеличивает нагрузку на существующие дорожные сети и парковочные пространства.