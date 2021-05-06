Гаражная реновация: выиграют ли водители от сноса старых боксов для машин

Напомним, что в нашумевшей статье журналист издания рассказал о том, что некие общественники выступили с инициативой фактически массового сноса старых плоскостных гаражей по всей столице, предлагая в замен запустить программу так называемой гаражной реновации. Прокомментировать ситуацию портал «АвтоВзгляд» попросил председателя комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлану Разворотневу.
– В нашу комиссию регулярно обращаются жители Москвы с вопросами, касающимися парковки личного транспорта, — сообщила г-жа Разворотнева. — Сейчас эта проблема приобретает критический характер. Недостаток парковочных мест во дворах приводит к конфликтным ситуациям между соседями, а автомобили, припаркованные ненадлежащим образом, затрудняют уборку дворов, а также препятствуют проезду спецтехники и машин скорой помощи. Особенно остро вопрос парковок стоит в районах строительства новых транспортных магистралей, в том числе — Юго-Восточной хорды, поскольку строительство там зачастую сопровождается сносом старых гаражей. Еще одна критическая точка — строительство новых жилищных комплексов по программам реновации, что значительно увеличивает нагрузку на существующие дорожные сети и парковочные пространства.
– Становится очевидно, — продолжает наш собеседник, — что городу нужны новые места хранения личного автотранспорта. В связи с этим Комиссия ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам выступила с предложением меру Москвы Сергею Собянину инициировать новую городскую программу «гаражной реновации», которая позволит на основе частно-государственного партнерства обеспечить доступными гаражами всех москвичей. Инициатива предполагает дать людям выбор: получить вместо снесенных старых гаражей машино-место в специально построенных многоуровневых паркингах либо компенсацию в 150–350 тыс. рублей, как сейчас. Одним из ключевых моментов инициативы является также то, что бесплатные места и места по льготным ценам должны получить не только владельцы сносимых гаражей, но и льготные категории населения. Необходимо, чтобы стоимость новых машино-мест была доступна каждому.
Безусловно, новые места для автомобилей позволят освободить наши дворовые зоны, сделать их пространством для жизни. Общественная палата РФ готова выступить в качестве площадки для обсуждения технологических и экономических решений проекта при участии экспертов и ключевых субъектов рынка. Ближайшее заседание назначено на 14 мая.