Вниз по социальной лестнице: стыдно ли работать в России водителем

Заграничная жизнь в кинофильмах усугубляла проблему, поскольку главный герой всегда ездил без шофера, показывая, что если ты настоящий мужик, то все делаешь сам: завоевываешь красотку, стреляешь в главного врага, пускаешь под откос полицейскую погоню. При этом всегда отлично одет, остроумен и за рулем иномарки. Противопоставить этому образу советский водитель самосвала не мог ничего.

Даже водители «Гаража особого назначения» были бессильны, хотя обладали огромным преимуществом перед остальными шоферами Советского Союза — загадочной секретностью.

Они всегда на задании, участвуют в таинственных спецоперациях, глубокомысленно помалкивают и неплохо пахнут одеколоном. Но претендуя среди собеседников на особый статус, остаются в глазах остальных игроков в домино лишь слугами в костюмах.