Вниз по социальной лестнице: стыдно ли работать в России водителем

Заграничная жизнь в кинофильмах усугубляла проблему, поскольку главный герой всегда ездил без шофера, показывая, что если ты настоящий мужик, то все делаешь сам: завоевываешь красотку, стреляешь в главного врага, пускаешь под откос полицейскую погоню. При этом всегда отлично одет, остроумен и за рулем иномарки. Противопоставить этому образу советский водитель самосвала не мог ничего.
Даже водители «Гаража особого назначения» были бессильны, хотя обладали огромным преимуществом перед остальными шоферами Советского Союза — загадочной секретностью.
Они всегда на задании, участвуют в таинственных спецоперациях, глубокомысленно помалкивают и неплохо пахнут одеколоном. Но претендуя среди собеседников на особый статус, остаются в глазах остальных игроков в домино лишь слугами в костюмах.
Наш кинематограф старался внедрять в массы образы мужественных водителей, перевыполняющих план, с риском для жизни взявших дополнительный прицеп на зимнике, спасающих от бандитов пассажиров своего автобуса…
Но уважения к профессии это не прибавило. Мужик остался мужиком, неинтересным, неярким и всего лишь за баранкой некрасивого советского авто. Лишь Олег Ефремов украсил образ таксистаБ завоевав Людмилу Доронину.
Пришедшие в Россию иномарки не превратили мужика в Джеймса Бонда. За рулем «мерсов» обнаружились лица шоферов от ЗиЛ-130. «Мерседесы» с настойчивостью самосвала принялись давить, попирать, унижать, добавив пугающего бандитизма к образу туповатого неудачника. Все изменил Джейсон Стетхем и Люк Бессон.
Перевозчик оказался шофером, ценность и статус которого доказали все три захватывающие серии. Уже в начале первой все герои второстепенных ролей заявляли в разной степени восхищения: классный водитель, профессионал, там где он, там победа. Тут же изменилось восприятие сериала «Форсаж». Оказалось, что он не совсем про иноземную жизнь. Он и про русских парней в соседнем дворе. Человек за рулем стал еще ближе.
А затем выяснилось, что почти в каждом боевике за «баранкой» сидит понятный, симпатичный, привлекательный человек, по профессии шофер. По-новому заиграл фильм «Конвой», блистательно осовременил портретную галерею «Малыш на драйве».
Голливуд наконец-то достучался и до нашей страны и оказалось, что курьеры за рулем раскрашенных фургонов, дальнобойщики, водители служб и хозяйств — такие же, как в иностранном кино.
Они уважаемые, красивые, опрятные. Не стесняются профессии водителя и не дают повода другим. Профессия шофера стала выбором профессионала, а не изгнанием вниз социальной лестницы.
…Осталось с развозчиками пиццы немного поработать. Им даже фильм «Такси» не помог. Зато таксистов он поддержал отменно, подхватив упавшую после «Трех тополей на Плющихе» эстафетную палочку.