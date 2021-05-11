Россияне готовы отказаться от личных автомобилей из-за «парковочного вопроса»

Такие результаты выявил опрос, проведенный аналитиками ResearchMe в содружестве со специалистами «Ситимобил». Притом каждый пятый опрошенный отметил: сложности с парковкой в городе — одна из главных причин отказаться от использования личного автомобиля или даже не покупать его. Еще более трети респондентов недовольны расходами на парковки, штрафы, техосмотр, а около 20% считают, что другие виды транспорта удобнее личной машины.

При определенных условиях уже более 70% россиян готовы отказаться от использования собственной машины. Похоже, власти фактически добились цели пересадить автовладельцев на общественный транспорт.

И вот, что любопытно. Уже сейчас больше трети россиян используют ежедневно больше одного вида транспорта для передвижения по городу. Преимущественно (20%) комбинируют два вида транспорта — такси или личное авто плюс общественный транспорт — по дороге на работу и учебу.