Власти Петербурга начали войну против электрических самокатов

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга постановил, что скорость движения самокатов на улицах Северной Пальмиры не должна превышать 15 км/ч. Притом прокатный сервис обязан предупреждать клиентов об этих ограничениях, а если арендатор ослушается — блокировать аккаунт нарушителя.

Кроме того, от горожан поступало множество жалоб, что самокатчики бросают двухколесный транспорт где попало. Поэтому парковать средства индивидуальной мобильности теперь будет нельзя возле метро, а также ближе, чем за 15 метров от остановок общественного транспорта.

Пожалуй, то, что сделали петербургские власти, стоило бы внедрить на федеральном уровне… Правда, пока не очень понятно, кто и как будет следить за порядком в этой сфере, ведь принятие законов еще не означает их исполнения.

Между тем, россияне уже сейчас готовы отказаться от личных автомобилей из-за «парковочного вопроса». Неужели многие из них пересядут на самокаты?