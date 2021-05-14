Автопроизводители придумали защиту от массовых краж катализаторов

Похоже, «мода», которая накрыла Европу, пришла и к нам. Охотники за катколлекторами вновь активизировались в Подмосковье, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и даже в белорусском Минске. И это только те случаи, когда злоумышленников удалось вычислить и задержать.
Причины всплеска подобных краж очевидны. Воришки быстро поняли, что богатая драгметаллами деталь (в производстве применяют палладий и родий) может принести неплохие деньги. По данным портала «АвтоВзгляд», самые дорогие экземпляры уходят скупщикам за 10—15 тысяч рублей за штуку.
Как говорится, есть за что идти на риск, к тому же сам процесс хищения несложен. Достаточно поднять машину на домкрате, разрезать выхлопную трубу аккумуляторной пилой и достать катализатор. Это даже проще, чем украсть колеса, на которых стоят секретки. Значит, у водителей скоро может появиться еще одна фобия.
Автопроизводители решили снизить риск подобного ущерба. Например, компания Toyota намерена пометить около 100 000 катализаторов секретной маркировкой. В случае хищения, она поможет выяснить, на каком конкретном автомобиле была установлена краденная деталь. Такое решение поможет правоохранительным органам бороться с оргпреступностью на всех этапах подобного «бизнеса»: от простых уличных воров до компаний, которые участвуют в утилизации и вторичной переработки катколлекторов.
Сначала новую технологию внедрят на британском рынке, и в случае успеха подобный опыт будут распространять на другие страны. В частности, в России.
Отметим также, что японцы решили наносить подобный секретный код не на новые машины, а на уже выпущенные. Для этого любой владелец «Тойоты», может приехать к дилеру и бесплатно пометить свой автомобиль. Такая же услуга доступна и владельцам Lexus.
Японский автопроизводитель одним из первых понял проблему, что делает ему честь, ведь в последние годы кражи катализаторов, как уже было сказано, участились во многих странах мира.