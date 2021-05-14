Автопроизводители придумали защиту от массовых краж катализаторов

Похоже, «мода», которая накрыла Европу, пришла и к нам. Охотники за катколлекторами вновь активизировались в Подмосковье, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и даже в белорусском Минске. И это только те случаи, когда злоумышленников удалось вычислить и задержать.

Причины всплеска подобных краж очевидны. Воришки быстро поняли, что богатая драгметаллами деталь (в производстве применяют палладий и родий) может принести неплохие деньги. По данным портала «АвтоВзгляд», самые дорогие экземпляры уходят скупщикам за 10—15 тысяч рублей за штуку.

Как говорится, есть за что идти на риск, к тому же сам процесс хищения несложен. Достаточно поднять машину на домкрате, разрезать выхлопную трубу аккумуляторной пилой и достать катализатор. Это даже проще, чем украсть колеса, на которых стоят секретки. Значит, у водителей скоро может появиться еще одна фобия.