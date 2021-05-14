Как автоконцерн Stellantis и марка Ermenegildo Zegna «озеленят» друг друга

Автопарк компании насчитывает более 200 транспортных средств, так что специалисты планируют завершить перевод постепенно, до 2025 года.Так, итальянский бренд модной одежды начал внедрять гибридные и полностью электрические автомобили, чтобы снизить выбросы углекислого газа в окружающую среду.

Интересно, что для продвижения среди сотрудников экологически чистых транспортных средств Zegna Group установит зарядные станции во всех своих офисах и помещениях, а также предоставит работникам оптимальные схемы аренды «зеленых» машин. Сотрудники также смогут брать электромобили на тест-драйвы.

Между прочим, в борьбе «зеленых» и автопроизводителей постепенно побеждают именно первые, что вынуждает автомобильные компании внедрять различные технические решения, повышающие экологический класс машин. От этого сильно снижается ресурс агрегатов, а платить за ремонт приходится обычным водителям. О том, как из граждан выуживают деньги, рассказывает портал «АвтоВзгляд».