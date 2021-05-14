Как автоконцерн Stellantis и марка Ermenegildo Zegna «озеленят» друг друга

Фото: Jeep.
Ermenegildo Zegna — это ведущий мировой бренд роскошной мужской одежды, созданный в 1910 году в итальянском Триверо молодым предпринимателем Эрменеджильдо Дзенья. И для концерна Stellantis стало большой честью, что модный дом, запуская программу по полному переводу всего своего автопарка на экологически безопасные автомобили, выбрал машины этой корпорации.

Автопарк компании насчитывает более 200 транспортных средств, так что специалисты планируют завершить перевод постепенно, до 2025 года.Так, итальянский бренд модной одежды начал внедрять гибридные и полностью электрические автомобили, чтобы снизить выбросы углекислого газа в окружающую среду.

Интересно, что для продвижения среди сотрудников экологически чистых транспортных средств Zegna Group установит зарядные станции во всех своих офисах и помещениях, а также предоставит работникам оптимальные схемы аренды «зеленых» машин. Сотрудники также смогут брать электромобили на тест-драйвы.

Между прочим, в борьбе «зеленых» и автопроизводителей постепенно побеждают именно первые, что вынуждает автомобильные компании внедрять различные технические решения, повышающие экологический класс машин. От этого сильно снижается ресурс агрегатов, а платить за ремонт приходится обычным водителям. О том, как из граждан выуживают деньги, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

гибриды, гибридные авто, электромобили
14 мая 2021
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