3 ошибки водителей, «убивающие» двигатель в летний период

В южные регионы нашей сираны настоящее лето с палящим солнышком и высокими температурами уже пришло. Еще несколько недель, и знойная погода охватит большую часть страны. А значит самое время готовить «сани», ведь экстремальная жара, равно как и морозы, подвергает системы автомобиля сильному стрессу.

Что же конкретно нужно сделать? Пока не наступило лето, хорошо бы пройти техническое обслуживание: заменить масло в двигателе на более вязкое, проинспектировать уровень и состояние охлаждающей жидкости, помыть при необходимости радиаторы.

Казалось бы, необходимость сей процедуры очевидна, однако многие водители — особенно те, что передвигаются на относительно свежих автомобилях — «забивают» на нее, что является первой грубой ошибкой, которая может привести к преждевременной кончине двигателя.