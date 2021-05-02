3 ошибки водителей, «убивающие» двигатель в летний период

В южные регионы нашей сираны настоящее лето с палящим солнышком и высокими температурами уже пришло. Еще несколько недель, и знойная погода охватит большую часть страны. А значит самое время готовить «сани», ведь экстремальная жара, равно как и морозы, подвергает системы автомобиля сильному стрессу.
Что же конкретно нужно сделать? Пока не наступило лето, хорошо бы пройти техническое обслуживание: заменить масло в двигателе на более вязкое, проинспектировать уровень и состояние охлаждающей жидкости, помыть при необходимости радиаторы.
Казалось бы, необходимость сей процедуры очевидна, однако многие водители — особенно те, что передвигаются на относительно свежих автомобилях — «забивают» на нее, что является первой грубой ошибкой, которая может привести к преждевременной кончине двигателя.
ОШИБКА №1 — ПРЕНЕБРЕГАТЬ ВЕСЕННИМ ТО
Что касается моторного масла, то при выборе смазки нужно ориентироваться на рекомендации производителя. Если написано в мануале, что в двигатель следует заливать, скажем, 5W30, то лучше так и поступать. Однако важно помнить, что это предписание, как правило, актуально для среднестатистических условий эксплуатации, к коим экстремальная жара не относится.
В преддверии лета имеет смысл заменить рекомендованное масло — возьмем то же 5W30 — на чуть более густое — например, 5W40. Если проводить между ними сравнение, то последнее демонстрирует лучшую кинетическую вязкость при высоких температурах. Следовательно, при прочих равных в разогретом двигателе пленка 5W40 более эффективно смазывает трущиеся элементы, нежели 5W30.
Что же до охлаждающей жидкости, то антифриз надо менять через каждые 50 000 — 60 000 км пробега. Те, кто этой рекомендацией пренебрегает, рискуют столкнуться с заклиниванием помпы, обрывом ремня газораспределительного механизма, закупориванием каналов и трубок системы охлаждения коррозийными отложениями. И все это — даже при обычных условиях эксплуатации. Что уж говорить о жаре, когда узлы работают буквально на износ.
ОШИБКА №2 — НЕ ПРОГРЕВАТЬ МОТОР
Вторая серьезная ошибка, которую допускают многие водители в летний период — отказ от прогрева двигателя после продолжительной стоянки. Да-да, многие ошибочно полагают, что этот этап необходим лишь в зимнее время — мол, в жару можно повернуть ключ в замке зажигания, сразу же перевести коробку в D (ну или «воткнуть» первую передачу) и отправиться по своим делам.
— Летом нет чрезмерного загустевания масла, опасного для мотора, но не стоит забывать, что у двигателя есть расчетная рабочая температура, при которой тепловые зазоры выходят на заданные значения. К тому же гидрокомпенсаторы, натяжители, фазовращатели и прочие элементы, «завязанные» на давление масла, могут функционировать корректно только при рабочей температуре, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» эту ситуацию технический директор компании Fit Service Алексей Рузанов.
Проще говоря, если вы не хотите приблизить смерть двигателя, то все же имеет смысл потратить 1—3 минуты на прогрев. Этого времени вполне достаточно, чтобы масло растеклось по системе. Кроме того, как и в морозы, не стоит сразу же давать машине полную нагрузку. Пока температура двигателя не достигнет 80—90°C, постарайтесь избегать резких ускорений, торможений и высоких скоростей.
ОШИБКА №3 — НЕ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ДВИГАТЕЛЯ
Наконец, в летний период очень важно следить за температурой двигателя и аккуратно обращаться с педалью акселератора в особо сложных условиях эксплуатации, к коим относятся долгие пробки, затяжные подъемы в гору, бездорожье. Мотору и без того приходится нелегко, а прибавить сюда еще жару (то есть повышенную нагрузку на систему охлаждения) и выкрученный на максимум кондиционер…
При первых же намеках на возможный перегрев — как только стрелка температуры уйдет за пределы «здоровых» 80—90°C — нужно остановиться, заглушить мотор и открыть капот. Лишь через 10—15 минут, когда давление в системе охлаждения точно упадет, можно аккуратно и неспешно долить в расширительный бачок антифриз (при необходимости) и вновь запустить двигатель.
Не помогает, стрелка все равно стремится к красной зоне? Возможно, вышел из строя термостат. В таком случае лучше прекратить эксперименты и вызвать эвакуатор — особенно, если автомобиль находится на гарантии. Шутки с перегретым мотором всегда плохи и дороги: расплавленные поршни, трещины на головке блока цилиндров, провернутые вкладыши, сломанный коленвал. Оно вам надо?