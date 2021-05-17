Почему Росстандарт планирует отказаться от плановых проверок АЗС

Несмотря на то, что московских автомобилистов усиленно ущемляют в правах во имя борьбы за сокращение вредных выбросов, причин неблагополучного экологического фона намного больше, чем кажется на первый взгляд. При этом шины — далеко не главный и не единственный источник загрязнения воздуха. Помимо пыли с многочисленных строительных площадок, свалок и сельского хозяйства, мусоросжигательных и промышленных источников, пагубно влияет на экологию еще один фактор — выбросы от сжигания бензина.

– Президент в ходе своего апрельского послания Федеральному Собранию акцентировал внимание на вопросах экологии, поэтому чрезвычайно важно подойти к решению этой проблемы не формально и по пути наименьшего сопротивления — традиционно закрутив гайки автомобилистам, а с применением вдумчивого и научного подхода, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Поэтому мы в рамках нашего проекта «Мониторинг АЗС» начали уделять особое внимание именно качеству топлива, и особенно –содержанию в нем серы. Несмотря на то, что подавляющее число АЗС продают качественный заводской бензин, нами были обнаружены две заправки, торгующие «странным» топливом с содержанием серы, превышающем государственные экологические стандарты в 250 и 300 раз соответственно…