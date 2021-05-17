Почему Росстандарт планирует отказаться от плановых проверок АЗС

Несмотря на то, что московских автомобилистов усиленно ущемляют в правах во имя борьбы за сокращение вредных выбросов, причин неблагополучного экологического фона намного больше, чем кажется на первый взгляд. При этом шины — далеко не главный и не единственный источник загрязнения воздуха. Помимо пыли с многочисленных строительных площадок, свалок и сельского хозяйства, мусоросжигательных и промышленных источников, пагубно влияет на экологию еще один фактор — выбросы от сжигания бензина.
– Президент в ходе своего апрельского послания Федеральному Собранию акцентировал внимание на вопросах экологии, поэтому чрезвычайно важно подойти к решению этой проблемы не формально и по пути наименьшего сопротивления — традиционно закрутив гайки автомобилистам, а с применением вдумчивого и научного подхода, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Поэтому мы в рамках нашего проекта «Мониторинг АЗС» начали уделять особое внимание именно качеству топлива, и особенно –содержанию в нем серы. Несмотря на то, что подавляющее число АЗС продают качественный заводской бензин, нами были обнаружены две заправки, торгующие «странным» топливом с содержанием серы, превышающем государственные экологические стандарты в 250 и 300 раз соответственно…
Напомним, что сера — один из самых вредных компонентов в топливе. В ходе сгорания образуются вредные оксиды серы, которые ухудшают эксплуатационные качества топлива, увеличивают его расход, вызывают коррозию и способствуют разрушению герметизирующих компонентов топливной системы. Выхлопы с повышенным содержанием оксидов серы вредны для здоровья и при длительном воздействии на организм могут вызывать различные тяжелые заболевания. Эта проблема известна давно, поэтому в России на всех НПЗ широко применяются различные современные методы очистки топлива от серы, позволяющие достичь требуемого для стандарта «Евро-5» содержания серы в 10 ppm.
Недоливы, как отмечают эксперты мониторингового проекта, по-прежнему фиксируются, однако недоливать топливо стали меньше, чем в прошлые месяцы. Так, в апреле были выявлены 17 недоброчовестных АЗС (средний недолив колеблется в районе 1%). И если взять среднего автомобилиста, расходующего в год 1700 л топлива, то получится, что 17 литров (около 750 рублей) автовладелец теряет на заправках. Апрельский рекорд недолива составил 8,8%. Иначе говоря, заправляясь на тнечестной заправке весь год, финансовые потери составят около 6700 рублей, что весьма существенно. Всего же в апреле 2021 года активисты ОНФ проверили 126 АЗС в московском регионе.
– Результаты нашего мониторинга используются Росстандартом в рамках планирования контрольно-надзорной деятельности и оценки уровня нарушений участников рынка, — комментирует результаты исследований ОНФ начальник Управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин. — Более активно данные этих исследований будут использоваться после вступления в силу с 1 июля 2021 года нового Федерального закона о надзорной деятельности, предполагающего изменение подхода к осуществлению государственного контроля, а также вводящего ряд инструментов надзора (контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездное обследование). Мы рассчитываем, что эти меры станут более эффективным, точечным инструментом, исключающим избыточное давление на бизнес. В частности, планируется отказаться от плановых проверок, которые, как показывает практика, оказываются неэффективными, поскольку проверяемый субъект заранее уведомлен о ее проведении и готов к надзорным мероприятиям…
Участники проекта «Мониторинг АЗС» отмечают, что совместная работа с Росстандартом приносит практические для автомобилистов результаты. Так, из всех обнаруженных в ходе мониторинга заправок, работающих с нарушениями, за 11 месяцев недостатки устранили более половины.
Однако часть АЗС продолжает работать с по-старому. Для выработки совместных решений по этому вопросу рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» в ближайшее время планирует провести совещание с привлечением представителей органов власти, бизнеса, профильных общественных организаций.