Нестандарт: на московских АЗС торгуют топливом с признаками явного контрафакта

С момента старта мониторинга автозаправочных станций в июне 2020 года, активисты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» провели уже 1000 тестов 924 АЗС в 9 регионах страны. Разработанная методика позволяет быстро проверять заправки на недолив, некачественное и контрафактное топливо. Начиная с марта 2021 года, общественники начали проверять бензин и на соответствие экологическому классу. Исследование проводится с помощью специального анализатора серы.

— Вместе с «Мониторингом АЗС» и ГК «Монтранс» мы, наконец, приступили к исследованиям топлива на его соответствие экоклассу. В марте этого года было проведено 74 таких теста на автозаправках в Москве, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Сине ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Тут же нам попались три заправки, которые продают топливо с признаками контрафакта. На одной АЗС мы вообще обнаружили 250-кратное превышение содержания серы, что абсолютно недопустимо и может привести к поломке топливной системы современного автомобиля. Результаты этих проверок мы, конечно же, традиционно направим в Росстандарт…

Всего же из 1000 проведенных тестов проверку не прошли 156 АЗС, показавшие крупный недолив. Замеры выявили признаки обмана почти на 20% в расчете на средний бак — это недолив 10 литров! Стоит отдать должное, многие из таких «попавшихся» заправок после официального обращения ОНФ в Росстандарт самостоятельно устранили неправильную работу своего оборудования.