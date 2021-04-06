Нестандарт: на московских АЗС торгуют топливом с признаками явного контрафакта

С момента старта мониторинга автозаправочных станций в июне 2020 года, активисты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» провели уже 1000 тестов 924 АЗС в 9 регионах страны. Разработанная методика позволяет быстро проверять заправки на недолив, некачественное и контрафактное топливо. Начиная с марта 2021 года, общественники начали проверять бензин и на соответствие экологическому классу. Исследование проводится с помощью специального анализатора серы.
— Вместе с «Мониторингом АЗС» и ГК «Монтранс» мы, наконец, приступили к исследованиям топлива на его соответствие экоклассу. В марте этого года было проведено 74 таких теста на автозаправках в Москве, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Сине ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Тут же нам попались три заправки, которые продают топливо с признаками контрафакта. На одной АЗС мы вообще обнаружили 250-кратное превышение содержания серы, что абсолютно недопустимо и может привести к поломке топливной системы современного автомобиля. Результаты этих проверок мы, конечно же, традиционно направим в Росстандарт…
Всего же из 1000 проведенных тестов проверку не прошли 156 АЗС, показавшие крупный недолив. Замеры выявили признаки обмана почти на 20% в расчете на средний бак — это недолив 10 литров! Стоит отдать должное, многие из таких «попавшихся» заправок после официального обращения ОНФ в Росстандарт самостоятельно устранили неправильную работу своего оборудования.
Начальник управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин подтвердил, что ведомство получает информацию по проверкам АЗС от активистов ОНФ и результаты этих мониторингов используются при формировании плана проверок.
– Например, антирекордсмен января — АЗС, недолившая более 13% (7 литров недолива на целый бак), полностью устранила проблему, и недавняя повторная проверка показала, что теперь топливо там отпускают строго по чеку, — рассказал Шкуматов.
По словам участников исследования, в результате их работы две крупные сети АЗС исправили ситуацию с недоливом при том, что ранее на одной из них недолив в среднем составлял −7%, а на второй −3%. Сейчас, согласно замерам, все автомобилисты, заправляющиеся на этих заправках, получают купленное топливо сполна.