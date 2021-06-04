Льготное автокредитование для россиян вернется, но нескоро

Глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме заявил газете «Известия», что сейчас запускать господдержку не имеет смысла — дескать, рынок перегрет, поэтому новые автомобили прекрасно расходятся безо всяких скидок. Но как только продажи начнут «проседать», правительство вновь запустит льготное кредитование.

Напомним, что государство субсидирует 10% цены нового автомобиля не дороже полутора миллионов рублей. Для жителей Дальнего Востока субсидия достигает 25%. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников, большая часть от общего числа кредитов пришлась на программу «Семейный автомобиль». (Ею могут воспользоваться семьи, в которых воспитывается хотя бы один несовершеннолетний ребенок).

На втором месте — программа «Первый автомобиль", которая подходит начинающим водителям, ранее не имевшим машин в собственности. Кроме того, прошлым летом была запущена схема 'Автомобиль в trade-in». Также возможность выгодно приобрести автомобиль стала доступна для медиков по системе «Автомобиль работникам медицины».

Между тем, за бюджетные авто будем платить, как за квартиру. И вроде ситуация должна стабилизироваться (автозаводы дают максимально возможные тиражи машин, а курс рубля остается более-менее стабильным). Однако марки одна за другой переписывают ценники с такой скоростью, что аналитики едва успевают фиксировать изменения цен.