ГИБДД рассказала, какие автомобили чаще всего угоняют в Подмосковье

Господин Кузнецов уточнил, что одной из самых востребованных машин среди автоворов стала LADA Priora. Это можно объяснить тем, что машина довольно распространена и популярна в России. К тому же, хозяева таких седанов предпочитают обслуживать их сами и не хотят платить за это дорого. Вот поэтому и обращают внимание на запчасти сомнительного происхождения. А спрос, как известно, рождает предложение.

Кузнецов также отметил, что в регионе зафиксировали резкое снижение числа краж автомобилей благодаря профилактической работе, эффективным действиям правоохранителей и размещению камер видеофиксации, которые могут не только определить угнанный автомобиль, но и помочь установить автоугонщиков.