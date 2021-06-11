Число легковушек в России вплотную приблизилось к 50 млн

По данным ГИБДД, за период 2016—2021 год общая численность всех транспортных средств в стране выросла на 9,2 % (примерно на 5 млн авто). И достигла уровня 59 млн. Наибольший прирост, более 10%, продемонстрировали легковые авто. Их к концу 2020 году насчитывалось 49,3 млн. Падение численности зафиксировано среди автобусов. За 5 лет их стало на 2,3% меньше — 850 000 штук. Мотопарк России как достиг 2,3 млн единиц в 2018 году, так и держится на этом уровне.

Что касается грузовиков, то за пять последних лет их количество увеличилось на 6,5%, достигнув величины в 6,6 млн. Несмотря на проблемы в экономике, связанные с пандемией, за 2020 год парк легковых машин России стал больше на 900 000 штук, численность и мотоциклов осталась стабильной, автобусов — снизилась на 200 000, а грузового транспорта прибавилось примерно на 100 000 единиц.

На основе статистики ГИБДД можно сделать вывод, что степень обеспеченности населения легковыми автомобилями в России на конец 2020 года составила 337 машин на 1000 человек. Это сравнимо с аналогичным показателем Венгрии, Латвии, Южной Кореи, практически вдвое меньше, чем в среднем для государств Европы и втрое ниже, чем в США.