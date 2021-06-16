Kia получила шесть наград «Автомобиль года в России — 2021»

По результатам голосования жюри, и автолюбителей, Kia стала победителем в шести номинациях. Кроссвэн Kia Carnival стал лучшим в классе «Минивэнов». Кроссовер Sorento признан лучшим в сегменте «Средние внедорожники», а седан Kia K5 получил наибольшее число голосов в категории «Бизнес-класс».

Кроссовер Seltos второй год подряд стал победителем в классе «Компактные внедорожники», а компактный хэтчбек Picanto в шестой раз выиграл в голосовании среди «Городских автомобилей». Бренд Kia впервые стал победителем в номинации «Любимая марка в массовом сегменте».