Неадекват обещал взорвать АЗС, требуя залить 9 тонн топлива

В полночь на пульт центрального наблюдения вневедомственной охраны Владивостока поступило сообщение, что нетрезвый хулиган угрожает спалить заправку. Прибывшие на место росгвардейцы без особого труда задержали нарушителя, которым оказался местный житель 29 лет отроду. Ранее его неоднократно судили за самые разные правонарушения от — от угона до хулиганства.

Любопытно, что поджечь АЗС неадекват обещал при помощи самой обычной зажигалки. А чтобы пожара не случилось, мужчина требовал от оператора немедленно отпустить ему… 9 тонн топлива. Во что их следует залить, полуночный визитер не уточнял.

Впрочем, эта история — из серии «поговорили и забыли». А вот дела насущные — россиянам обещают рекордно дорогое дизтопливо этим летом, ведь цены на топливо на бирже достигли исторического максимума. И правительство уже «прорабатывает дополнительные меры по стабилизации цен».