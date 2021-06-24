Московские власти расписались в бессилии по отношению к самокатчикам

Напугать самокатчиков Дептранс решил серьезной статистикой. Так, столичное ведомство привело итоги исследования, что проводили эксперты американского Госпиталя им. Генри Форда и Университета Уэйна. Согласно итогам этого анализа, во время ДТП пользователи СИМ чаще всего (в 32,5% случаев) получают травмы головного мозга и внутренних органов.

Еще 28% — это повреждения головы и шеи, а 24% — рваные раны. 15,6% аварий для водителей самокатов заканчиваются ушибами и ссадинами, а 11,1% случаев — сотрясением мозга, плюс 7,8% аварий — различными переломами.

Чтобы избежать ДТП и, соответственно, травм, власти просят горожан элементарно соблюдать ПДД, а также «включать» наблюдательность — то есть обращать внимание на пешеходов, дорожные дефекты и тому подобное. Кроме того, «симщикам» рекомендована свободная одежда и защитная экипировка.

По идее, столичные власти должны прописать четкие правила поведения людей на самокатах и моноколесах, как это, например, сделали в Санкт-Петербурге. Но вместо этого чиновники лишь раздают советы и рекомендации, которые вряд ли остановят «двухколесный беспредел», что творится на тротуарах и дорогах Златоглавой.