Сколько машин ежедневно эвакуируют в Москве

Одновременно чиновники в своем телеграм-канале радостно рапортуют, что «мест на наших спецстоянках хватит на всех», и рекомендуют «соблюдать правила и оставлять авто только в разрешенных местах». Забывая сказать, что сделали все, чтобы граждане все же нарушали правила парковки, по-сути ликвидировав места стоянки у больниц, поликлиник, аптек, школ, кафе и других точек притяжения.

А платных парковок, несмотря на безбожно задранные цены, на всех все-равно не хватает. Однако знаки, запрещающие стоянку/остановку, развешиваются даже в тех местах, где припаркованный в любое время суток транспорт отродясь никому не мешал и не мешает.

Зато градоначальство проявляет просто трогательную заботу о водителях, пострадавших от нынешней транспортной политике, открывая все новые и новые штрафстоянки. Так, очередная, заработавшая на днях в Соларьеве, может принять 522 авто, но скоро, радуются за нас бюрократы, сможет вмещать еще больше. При этом, как убедился в ходе собственного расследования портал «АвтоВзгляд», все городские «автотюрьмы» — настоящий ад для владельцев эвакуированных авто.

Такая вот забота об электорате по-московски…