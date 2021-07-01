В Санкт-Петербурге арестовали 2 тонны контрафактных подшипников для автомобилей

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В Питере «накрыли» склад с поддельными запчастями. Среди комплектующих — подшипники для автомобилей именитых брендов. Это уже восьмой случай за шесть месяцев 2021 года, когда правоохранители изымают подобный контрафакт. Между тем, с подделками борются и сами производители.
Лика Затворная

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании SKF, чью продукцию также не брезгуют подделывать злоумышленники, от рук мошенников страдают не только владельцы автотранспорта, но и работники в других сферах. В частности, на электростанциях и водоканалах.

Разумеется, производители стараются пресекать случаи появления на рынке низкосортных комплектующих, тесно сотрудничая с правоохранительными органами и повышая защиту собственной продукции.

«В последнее время удалось достичь значительного снижения количества контрафактных подшипников на рынке, и компания будет добиваться полного исчезновения с рынка контрафактной продукции с незаконно нанесенными товарными знаками» — прокомментировал «АвтоВзгляду» региональный директор SKF по России и странам СНГ Алексей Шулепов.

авторынок, вторичный рынок, запчасти, комплектующие, аксессуары, обман, мошенничество
1 июля 2021
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