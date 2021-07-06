Агрегаторы такси стали активно дезинфицировать автомобили от коронавируса

Пункты дезинфекции открыты в двух городах: в Москве, у «Дома такси» на ул. Архитектора Власова, 55 (с с 8:00 до 18:00) и в Санкт-Петербурге у «Дома такси» по адресу Заневский проспект, д. 65, к. 1 (с 10:00 до 18:00).

В прошлом году, в разгар пандемии, мы уже открывали пункт дезинфекции автомобилей, который посетило более 200 тысяч автомобилей. Также же в любое время суток водители могут бесплатно получить антисептики и маски, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по работе с водителями «Ситимобил» Ашот Восканян.

Кроме того, агрегаторы принимают все возможные меры, чтобы повысить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции среди водителей-партнеров. В том числе компания за свой счет закупает вакцину и организует выездные пункты вакцинации в Москве.