«Яндекс» запустил сервис по аренде самокатов

Вслед за сугубо «самокатными» конторами свой взор на сегмент кикшеринга также обратили агрегаторы такси. Сперва прокат «средств индивидуальной мобильности» запустил «Ситимобил», а теперь сервис аренды самокатов в Москве запускает «Яндекс». Так, двухколесные «электрички» под брендом «Яндекс Go» постепенно будут появляться в разных районах Москвы, а на запуске — в Хамовниках, Якиманке и Арбате.

Чтобы сделать поездки более безопасными, максимальная скорость самокатов Яндекс Go — 20 км/ч. Они автоматически плавно снижают скорость до 15 или 10 км/ч в зонах, где гуляют много людей, — например, в парках.

В парке сервиса представлена модель Ninebot Max Plus, которая держат заряд в течение 5 часов активной поездки. У Яндекс Go есть своя команда техников, что следят за исправностью самокатов, меняют батареи и проводят дезинфекцию.

Стоимость аренды самоката: 50 рублей за бронь, а тариф — от 6 рублей в минуту. Любопытно, что жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки застрахованы.

Увы, но ГИБДД все чаще фиксирует трагические ДТП, виновниками которых становятся граждане, управляющие не только средствами индивидуальной мобильности — электросамокатами и моноколесами, но и велосипедами.

При этом проблема с каждым днем становится все острее, однако чиновники, отвечающие за безопасность дорожного движения жуют, что называется, сопли, ничего толком не делая для ее решения. Однако, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», выход из создавшейся ситуации есть…