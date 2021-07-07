Почему автомобилистам можно не получать коронавирусные QR-коды

Не все так плохо, если ты — владелец собственного автомобиля. Именно личное авто в нынешние времена официальной государственной дискриминации граждан по медицинскому признаку может стать палочкой-выручалочкой, позволяющей не чувствовать себя не вполне дееспособным человеком в родной стране.

Итак, самое массовое ограничение для непривитых от «короны» граждан касается общепита. В Москве, например, не получив двух компонентов противопоказанного аллергикам (которых в столице многие тысячи жителей) укола «Спутника V», не видать тебе QR-кода для прохода во многие рестораны и прочие заведения общепита. Даже в соседнюю сетевую «едальню», исправно снабжающую окрестное население фастфудом, теперь без «электронной метки» не попадешь.

Но есть прекрасный выход, если ты на машине, конечно. Некоторые сети быстрого питания давным давно обслуживают посетителей прямо в машинах. Сейчас такой формат стал особенно востребован. Если желаете почувствовать вкус блюда, приготовленного поваром любимого ресторана, а не в ближайшей «макдачке», то и тут машина поможет. Пешком не попрешься покупать «на вынос» (как предписано властями для лишенных QR-кода, подтверждающего вакцинацию), например, стейк с салатом и суп-пюре.