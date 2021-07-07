Почему автомобилистам можно не получать коронавирусные QR-коды

Не все так плохо, если ты — владелец собственного автомобиля. Именно личное авто в нынешние времена официальной государственной дискриминации граждан по медицинскому признаку может стать палочкой-выручалочкой, позволяющей не чувствовать себя не вполне дееспособным человеком в родной стране.
Итак, самое массовое ограничение для непривитых от «короны» граждан касается общепита. В Москве, например, не получив двух компонентов противопоказанного аллергикам (которых в столице многие тысячи жителей) укола «Спутника V», не видать тебе QR-кода для прохода во многие рестораны и прочие заведения общепита. Даже в соседнюю сетевую «едальню», исправно снабжающую окрестное население фастфудом, теперь без «электронной метки» не попадешь.
Но есть прекрасный выход, если ты на машине, конечно. Некоторые сети быстрого питания давным давно обслуживают посетителей прямо в машинах. Сейчас такой формат стал особенно востребован. Если желаете почувствовать вкус блюда, приготовленного поваром любимого ресторана, а не в ближайшей «макдачке», то и тут машина поможет. Пешком не попрешься покупать «на вынос» (как предписано властями для лишенных QR-кода, подтверждающего вакцинацию), например, стейк с салатом и суп-пюре.
Доверить свою еду немытым среднеазиатским рукам курьера сервиса доставки — тоже вариант «на любителя». А подъехать на машине и принять заранее заказанный сет из рук официанта любимого заведения — вполне разумное решение.
Владелец машины не почувствует себя ущемленным, даже если без QR-кода перестанут пускать в кино! Уже сейчас в той же Москве полно автомобильных кинотеатров, в которых можно смотреть фильмы, не выходя из машины. Да и вообще, авто поможет, если дойдет до QR-кодов для посещения развлекательных мероприятий. Дело в том, что в Подмосковье и соседних регионах регулярно проходит множество фестивалей, тематических праздников и прочих культурных, этнографических, гастрономичесих мероприятий. Только личная машина позволит добраться туда быстро и легко, позволив не «киснуть» в своей квартире без QR-кода.
Ну и, наконец, личный автотранспорт позволяет не зависеть от выкрутасов авиа- и ЖД-перевозчиков, которые могут потребовать коронавирусный QR-код, прежде чем продать вам билет, либо не пустить без этой «метки» в салон самолета или вагон поезда. Чтобы сесть в свою машину и отправиться в путешествие хоть через всю страну, вам никакие QR-коды точно не нужны. По крайней мере — пока не нужны…