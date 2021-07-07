Власти хотят оставить покупателей новостроек без парковочных мест

«Никакая экономика строительства это не выдержит. И никакие дороги такого притока машин не выдержат. Очень прошу — пересмотрите свои подходы к нормативам», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, обращаясь к руководителям российских регионов.

И если местные власти услышат посыл большого чиновника, нас ждет настоящий ад: огромные «человейники» (а другого жилья сейчас практически не строят), возле которых почти нет парковок.

Между тем, всего лишь 20% россиян считают, что ситуация с парковочными местами в городах страны, более-менее нормальная. Еще 39% отметили, что местным властям нужно заняться этим вопросом как можно скорее (особенно это касается стоянок во дворах и в центре).

В ответ господин Хуснуллин предлагает не заниматься парковками… А пересаживать народ на общественный транспорт. Тем более, что «строить новые дороги и ремонтировать существующие», когда востребованность автобусов, трамваев и метро упала на 19%, власти не готовы — это тоже сказал вице-премьер российского правительства.