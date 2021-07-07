Власти хотят оставить покупателей новостроек без парковочных мест

Фото: primechaniya.ru.
В прошлом году право регулировать нормативы парковочных пространств отдали регионам. И никто этим правом не воспользовался, поэтому площадь одного парковочного места для каждой квартиры сейчас составляет около 35 «квадратов». Вот только федеральные власти очень недовольны этим фактом…
Алексей Кованов

«Никакая экономика строительства это не выдержит. И никакие дороги такого притока машин не выдержат. Очень прошу — пересмотрите свои подходы к нормативам», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, обращаясь к руководителям российских регионов.

И если местные власти услышат посыл большого чиновника, нас ждет настоящий ад: огромные «человейники» (а другого жилья сейчас практически не строят), возле которых почти нет парковок.

Между тем, всего лишь 20% россиян считают, что ситуация с парковочными местами в городах страны, более-менее нормальная. Еще 39% отметили, что местным властям нужно заняться этим вопросом как можно скорее (особенно это касается стоянок во дворах и в центре).

В ответ господин Хуснуллин предлагает не заниматься парковками… А пересаживать народ на общественный транспорт. Тем более, что «строить новые дороги и ремонтировать существующие», когда востребованность автобусов, трамваев и метро упала на 19%, власти не готовы — это тоже сказал вице-премьер российского правительства.

парковка, скандал
7 июля 2021
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