Скандально известного рэпера Элджея лишили «прав» почти на два года

Лишить водительского удостоверения модного исполнителя песен Элджея — такое решение принял мировой суд. Рэпер останется без «прав» в течении года и семи месяцев. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 12.26 КоАП — «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Напомним, что в ночь на 26 мая его BMW i8 была остановлена экипажами ДПС после непродолжительной погони на проспекте Маршала Жукова. Элджей-Узенюк в компании со своей женой, блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, возвращался из клуба домой. После остановки машины шоу-мена полиция предложила ему пройти медосвидетельствование на предмет опьянения. Элджей отказался. Результат — налицо.

Кстати, в последнее время известные личности одна за другой попадают в сводки МВД: о самых громких «звездных» преступлениях и наказаниях можно узнать в эксклюзивной подборке портала «АвтоВзгляд».