Стало известно, скольким водителям помогла ЭРА-ГЛОНАСС

За неполные 7 лет работы ЭРА-ГЛОНАСС операторы контакт-центра обработали 12 084 674 вызовов, однако реальная помощь от специалистов экстренных оперативных служб потребовалась 136 508 автомобилистам. При этом у системы есть и очевидные проблемы.

Напомним, что в состав блока ЭРА-ГЛОНАСС входит резервная литий-ионная батарейка, которая через 3 года теряет первоначальную емкость. Чем это грозит? Все зависит от автомобиля. У одних модуль просто мигает оранжевой лампочкой, а у других на панели приборов загорается целая «гирлянда» из сигнальных ламп. Кроме того, ЭРА начинает буквально «высасывать» основной аккумулятор.

При этом доказательств несовершенства электрохозяйства «системы экстренного реагирования» — больше, чем достаточно. Вот только пресс-служба АО «ГЛОНАСС» считает, что все приведенные факты — домыслы журналистов, и наличие блока ЭРА-ГЛОНАСС не влияет на вольтаж автомобильной батареи.