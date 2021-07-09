Россияне рассказали, каким должно быть идеальное автопутешествие в пандемию

Для большинства россиян идеальное приключение — это летнее автопутешествие по России, притом — с семьей. А в качестве самого подходящего транспорта наши соотечественники видят кроссовер или внедорожник. Во всяком случае, так считают 10 000 респондентов из разных регионов страны.
Алексей Кованов

Выбирая лучшее направление для автопутешествия мечты, участники исследования «Авито Авто» чаще всего отдавали предпочтение поездкам по России: 66% респондентов отметили, что идеальный автотрип провели бы именно внутри страны.

Большинство опрошенных отправились бы в поездку либо всей семьей (34% респондентов), либо только с супругом или супругой (26%). Любопытно, но ехать в полном одиночестве мечтают только 3% опрошенных.

Меньше всего затевать вояж всей семьей хотят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и граждане старше 55 лет. Первые чаще хотят «дрейфовать» со своей половинкой или друзьями, а вторые — с супругом/супругой.

Подавляющее большинство респондентов (почти 70%) считают, что лучше всего колесить по стране летом. А выбирая лучшее средство передвижения участники исследования чаще указывали кроссовер или внедорожник — этот вариант отметили 34% опрошенных.

Ключевые преимущества автотуризма, по мнению жителей страны, свобода при планировании маршрута (80%), комфорт личного транспорта (49%) и возможность увидеть труднодоступные и нетуристические места (46%).

автопутешествие, дорога
9 июля 2021
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