Россияне рассказали, каким должно быть идеальное автопутешествие в пандемию

Выбирая лучшее направление для автопутешествия мечты, участники исследования «Авито Авто» чаще всего отдавали предпочтение поездкам по России: 66% респондентов отметили, что идеальный автотрип провели бы именно внутри страны.

Большинство опрошенных отправились бы в поездку либо всей семьей (34% респондентов), либо только с супругом или супругой (26%). Любопытно, но ехать в полном одиночестве мечтают только 3% опрошенных.

Меньше всего затевать вояж всей семьей хотят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и граждане старше 55 лет. Первые чаще хотят «дрейфовать» со своей половинкой или друзьями, а вторые — с супругом/супругой.

Подавляющее большинство респондентов (почти 70%) считают, что лучше всего колесить по стране летом. А выбирая лучшее средство передвижения участники исследования чаще указывали кроссовер или внедорожник — этот вариант отметили 34% опрошенных.

Ключевые преимущества автотуризма, по мнению жителей страны, свобода при планировании маршрута (80%), комфорт личного транспорта (49%) и возможность увидеть труднодоступные и нетуристические места (46%).