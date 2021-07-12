Россиян пугают нашествием автомобилей-утопленников

Понятно, что часть владельцев «утопленников» захочет расстаться со своими машинами как можно скорее. Так что, если прежним местом прописки авто были Сочи, Крым и другие южные территории, есть смысл провести вдумчиваю диагностику: в вдруг именно этот экземпляр пострадал от ливней?

Автомобиль, побывавший в воде, несет в себе массу проблем в будущем. Поэтому от них принято избавляться. И чем скорее, тем лучше. Ведь в такой машине всенепременно начнет глючить электрика, появится затхлый запах, разведется плесень и коррозия.

А ведь распознать тонувшую машину удается не сразу. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие признаки выдают «утопленника», и как не пасть жертвой хитрых продавцов.