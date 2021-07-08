Причина «смерти» мотора, которая ставит в тупик даже опытных ремонтников

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Считается, что летом самая главная неприятность, подстерегающая автомобиль, это перегрев мотора и закипание антифриза. На эту тему исписано множество статей. Однако есть еще одна проблема, вызванная повышенной температурой воздуха, которая порой оказывается не по зубам даже сервисменам. Портал «АвтолВзгляд» устраняет этот пробел.
Максим Строкер

Внезапный отказ совершенно исправного мотора происходит, порой, во время очередной волны летнего зноя. Ситуация, как правило, развивается по следующему сценарию. На улице — что-то около +30º С. Человек припарковал машину на солнце, заглушил мотор, отошел на минут на 20, вернулся и пытается завести движок. В ответ — либо тишина, либо неуверенный пуск, неустойчивые холостые обороты и в конце концов силовой агрегат опять глохнет. А на приборной панели выскакивает значок «check engine», означающий, что с мотором случилась какая-то беда, требующая вмешательства специалистов-ремонтников.

Причем это может происходить не только на древних «ведрах с болтами», но и на вполне свежих авто. Причина подобных ЧП лежит в перегреве не самого мотора, а электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Если коротко, то он представляет собой небольшой компьютер, «заточенный» управлять процессами работы мотора. И как любой компьютер, состоит из полупроводниковых «чипов». Совокупность которых анализирует поступающие от всевозможных датчиков сигналы и на их основе выдает управляющие команды системе впрыска, зажигания и прочим.

Если же вспомнить школьный курс физики, то там упоминается, что большинство полупроводников нормально работает при достаточно низких температурах.

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Чаще всего используемые в быту — при комнатой температуре и ниже. А при нагреве они перестают выполнять свои функции, переставая пропускать электрический ток. Свойства чипов, предназначенных для ЭБУ, подбираются таким образом, чтобы они могли трудиться и при достаточно высоких температурах, присущих подкапотному пространству.

Но когда вы оставляете авто с разогретым поездкой двигателем на палящем солнце, под капотом возникает такая «баня», что далеко не всякий полупроводник выдержит. Только представьте: рабочая температура двигателя — около 100º С. При остановке авто воздух, разогревшийся до такой температуры от блока цилиндров, поднимается вверх, к капоту, туда, где обычно располагается «коробка» ЭБУ.

Палящее солнце при этом разогревает кузов машины сверху, резко замедляя скорость остывания подкапотного пространства. В результате коробочка с «мозгами» мотора надолго оказывается в парилке. За это время тепло успевает добраться до полупроводников ЭБУ. При попытке запуска мотора они начинают выдавать неадекватные сигналы и мотор не заводится. «Лечится» подобная проблема долгой стоянкой с открытым капотом — пока ЭБУ не остынет как следует. Но у некоторых авто «мозг» двигателя удается привести в чувство «шоковой терапией» — путем кратковременного отключения от него штекера с проводами, ведущими к двигателю.

двигатель, ремонт, техническое обслуживание, мототехника
8 июля 2021
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