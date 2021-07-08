Причина «смерти» мотора, которая ставит в тупик даже опытных ремонтников

Внезапный отказ совершенно исправного мотора происходит, порой, во время очередной волны летнего зноя. Ситуация, как правило, развивается по следующему сценарию. На улице — что-то около +30º С. Человек припарковал машину на солнце, заглушил мотор, отошел на минут на 20, вернулся и пытается завести движок. В ответ — либо тишина, либо неуверенный пуск, неустойчивые холостые обороты и в конце концов силовой агрегат опять глохнет. А на приборной панели выскакивает значок «check engine», означающий, что с мотором случилась какая-то беда, требующая вмешательства специалистов-ремонтников.

Причем это может происходить не только на древних «ведрах с болтами», но и на вполне свежих авто. Причина подобных ЧП лежит в перегреве не самого мотора, а электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Если коротко, то он представляет собой небольшой компьютер, «заточенный» управлять процессами работы мотора. И как любой компьютер, состоит из полупроводниковых «чипов». Совокупность которых анализирует поступающие от всевозможных датчиков сигналы и на их основе выдает управляющие команды системе впрыска, зажигания и прочим.

Если же вспомнить школьный курс физики, то там упоминается, что большинство полупроводников нормально работает при достаточно низких температурах.