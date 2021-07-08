Причина «смерти» мотора, которая ставит в тупик даже опытных ремонтников

Внезапный отказ совершенно исправного мотора происходит, порой, во время очередной волны летнего зноя. Ситуация, как правило, развивается по следующему сценарию. На улице — что-то около +30º С. Человек припарковал машину на солнце, заглушил мотор, отошел на минут на 20, вернулся и пытается завести движок. В ответ — либо тишина, либо неуверенный пуск, неустойчивые холостые обороты и в конце концов силовой агрегат опять глохнет. А на приборной панели выскакивает значок «check engine», означающий, что с мотором случилась какая-то беда, требующая вмешательства специалистов-ремонтников.
Причем это может происходить не только на древних «ведрах с болтами», но и на вполне свежих авто. Причина подобных ЧП лежит в перегреве не самого мотора, а электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Если коротко, то он представляет собой небольшой компьютер, «заточенный» управлять процессами работы мотора. И как любой компьютер, состоит из полупроводниковых «чипов». Совокупность которых анализирует поступающие от всевозможных датчиков сигналы и на их основе выдает управляющие команды системе впрыска, зажигания и прочим.
Если же вспомнить школьный курс физики, то там упоминается, что большинство полупроводников нормально работает при достаточно низких температурах.
Чаще всего используемые в быту — при комнатой температуре и ниже. А при нагреве они перестают выполнять свои функции, переставая пропускать электрический ток. Свойства чипов, предназначенных для ЭБУ, подбираются таким образом, чтобы они могли трудиться и при достаточно высоких температурах, присущих подкапотному пространству.
Но когда вы оставляете авто с разогретым поездкой двигателем на палящем солнце, под капотом возникает такая «баня», что далеко не всякий полупроводник выдержит. Только представьте: рабочая температура двигателя — около 100º С. При остановке авто воздух, разогревшийся до такой температуры от блока цилиндров, поднимается вверх, к капоту, туда, где обычно располагается «коробка» ЭБУ.
Палящее солнце при этом разогревает кузов машины сверху, резко замедляя скорость остывания подкапотного пространства. В результате коробочка с «мозгами» мотора надолго оказывается в парилке. За это время тепло успевает добраться до полупроводников ЭБУ. При попытке запуска мотора они начинают выдавать неадекватные сигналы и мотор не заводится. «Лечится» подобная проблема долгой стоянкой с открытым капотом — пока ЭБУ не остынет как следует. Но у некоторых авто «мозг» двигателя удается привести в чувство «шоковой терапией» — путем кратковременного отключения от него штекера с проводами, ведущими к двигателю.