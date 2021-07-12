Власти могут заставить принудительно покупать автомобили на газовом топливе

Фото: mk-kuzbass.ru.
«А если не будут брать — отключим газ!» — говорила небезызвестная героиня культового советского фильма, требуя от подчиненного распространить среди жильцов дома лотерейные билеты. Нечто похожее сейчас продвигает комиссия по энергетике Госсовета РФ, предлагая применить административный ресурс, чтобы перевести на газ коммунальную технику и общественный транспорт в регионах.
Алексей Кованов

Так, в протоколе заседания комиссии журналисты «Известий» обнаружили предложение рекомендовать губернаторам «принять меры» по переводу специальной техники и общественного транспорта на метан. Притом главы регионов должны сделать газовым аж 50% комтранса.

Кто оплатит этот «банкет» — вопрос открытый. По мнению одних экспертов, масштабное переоборудование техники потребует не менее 2,5 млрд рублей на каждый регион, хотя другие специалисты считают, что сумма будет серьезнее — в среднем 4—6 млрд.

Впрочем, «рекомендовать» — еще не значит «выполнить». Хотя нельзя исключать, что идея добровольно-принудительной популяризации метанового транспорта будет продвигаться чиновниками и в других (более высоких) кабинетах.

И еще. В нашей стране даже хорошие замыслы могут быть безнадежно испрочены… Скажем, этой весной цены на пропан-бутан росли в шесть раз быстрее, чем на бензин (на 1,12%, против 6,5%). В итоге средняя стоимость этого вида топлива доходила до 29 рублей 30 копеек, и использование газа в авто становилось невыгодным

авторынок, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
12 июля 2021
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