Власти могут заставить принудительно покупать автомобили на газовом топливе

Так, в протоколе заседания комиссии журналисты «Известий» обнаружили предложение рекомендовать губернаторам «принять меры» по переводу специальной техники и общественного транспорта на метан. Притом главы регионов должны сделать газовым аж 50% комтранса.

Кто оплатит этот «банкет» — вопрос открытый. По мнению одних экспертов, масштабное переоборудование техники потребует не менее 2,5 млрд рублей на каждый регион, хотя другие специалисты считают, что сумма будет серьезнее — в среднем 4—6 млрд.

Впрочем, «рекомендовать» — еще не значит «выполнить». Хотя нельзя исключать, что идея добровольно-принудительной популяризации метанового транспорта будет продвигаться чиновниками и в других (более высоких) кабинетах.

И еще. В нашей стране даже хорошие замыслы могут быть безнадежно испрочены… Скажем, этой весной цены на пропан-бутан росли в шесть раз быстрее, чем на бензин (на 1,12%, против 6,5%). В итоге средняя стоимость этого вида топлива доходила до 29 рублей 30 копеек, и использование газа в авто становилось невыгодным…