Откуда дровишки: в России появилась недорогая кузовщина на популярные иномарки

Любопытные события происходят на рынке кузовных элементов для японских и корейских автомобилей в России. Тех самых, что подвержены коррозии и часто бьются, так что постоянно нуждаются в замене, а разборки и магазины разнообразием не блистают. Тем временем, доски бесплатных объявлений обогатились достаточным количеством предложений по абсолютно новым востребованным запчастям — бамперам и крыльям — весьма неожиданного происхождения. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Автомобильный дефицит имени 2022 года до сих пор сказывается, хоть и не в полном объеме, на российском автомобилисте: многие запчасти сложно достать, они дороги и требуют особого подхода к замене. Особенно проблемно с некоторыми кузовными элементами: стоимость и наличие оригинальных компонентов обсуждать и вовсе срамно, но и корейские аналоги, которые обладали ранее необходимым паритетом качества и цены, отчего-то либо исчезли, либо крепко подорожали. Остался «китай», который по многим позициям можно только врагу пожелать — не встает, как ни крути, сколько не гни.

Понятное дело, что первыми выгребли все запасы с разборок — по многим «японцам» и «корейцам» приходится чуть ли не в очереди стоять и записываться на обновление. Далее были распотрошены все склады и старые запасы. В 2024 год уже заезжали на определенном дефиците, который за прошедшие 11 месяцев только усилился.

Но тут, совершенно внезапно, появился новый источник запасных частей вполне достойного, если не сказать большего, качества, да еще и обладающий уникальным свойством: собственное российское производство. Конечно, это частный бизнес, конечно, никаких авторских прав, но и, с другой-то стороны, разве стоит об этих тонкостях «мира, основанного на правилах», сегодня вообще размышлять?

Фото globallookpress.com

Итак, сначала в наших широтах наладили выпуск бамперов на популярные модели, которые, с одной стороны, стоили недорого, с другой — были уже покрашены в нужный заводской цвет. Сняли матрицу, сделали форму — добро пожаловать, обратный инжиниринг.

Этот финт произошел еще в 2023 году, но уже в 2024-ом получил неожиданное продолжение: российским водителям предложили пластиковые передние крылья на многие модели «иномарок» — Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, сразу несколько Mitsubishi.

Пластик ведь не имеет свойство гнить, поэтому решение, по меньшей мере, интересное. Производители говорят, что встает хорошо, никуда и никого тянуть не надо, поскольку матрица была снята с оригинальной новой детали, а форма еще просто не успела износиться. В итоге пара крыльев, например, на Mitsubishi Pajero Sport первого или второго поколения обходится в 20 000 рублей.

Цена выглядит привлекательной, поскольку за аналогичную сумму можно приобрести слегка ржавые, местами гнилые до дыр, богатые на шпаклевку, но не на железо детали с разборки или, чуть доплатив, кривой «китай», за установку которого «арматурщик» возьмет двойной тариф. Любопытно, конечно, как поведет себя пластик на морозах и в случае ДТП, но изначально идея выглядит вполне применимой в текущих российских условиях.