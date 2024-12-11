Российские продажи электрокаров в ноябре установили антирекорд за 1,5 года

За последний месяц осени в нашей стране удалось реализовать чуть больше тысячи новых электрокаров — 1023. Их продажи просели на 40% по сравнению с ноябрем 2023 года и оказались почти на четверть ниже, чем в октябре 2024-го. Ноябрьские результаты стали минимальными с июля прошлого года — это антирекорд за последние 18 месяцев.

Еще меньше новых электромобилей в России, чем в ноябре текущего года, у нас продали в мае прошлого — тогда своих хозяев нашли всего 880 экземпляров, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Более 40% российских продаж электрокаров в конце осени пришлось на долю «поднебесного» бренда Zeekr. Россияне приобрели 431 «китайца». Второе место заняли «Москвич» и Evolute, которые считаются отечественными марками, хотя имеют китайские корни. Тут показатели гораздо скромнее — 84 и 79 машин соответственно. В пятерку лидеров также попали автомобили с шильдиками Ora и Avatr. В первом случае это 72 экземпляра, во втором — 38.

Аналитики подсчитали, что всего за 11 месяцев этого года в нашей стране было куплено на 34% больше электромобилей, чем за аналогичный прошлогодний период. Речь идет о 16,3 тыс. штук.

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