Водитель «отомстил» за увольнение кражей 70 миллионов рублей

Следствие установило: попавший под сокращение водитель собрал команду из четырех подельников, а когда фирма поручила сотруднику доставить в Москву 70 000 000 рублей наличными, «четверо друзей Оушена» прихватили деньги себе.

Любопытно, что личность двоих соучастников следствию установить до сих пор не удалось, а сами деньги злоумышленники то ли припрятали, то ли потратили. За это попавшимся воришкам теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Кстати, нпедавно портал «АвтоВзгляд» описывал изощреннейшую схему, которую придумали сотрудники АВТОВАЗа, дабы украсть 10 000 000 рублей.