Живые и мертвые: самые недоступные кладбища для поездок на автомобиле

По итогам опроса, проведенного сообществом «Синие ведерки», большинство москвичей считают, что парковки у кладбищ и моргов должны быть бесплатными. Однако ситуация у этих социальных объектов ухудшается год от года — бесплатных парковок, как и по всему городу в целом, становится все меньше, а подъехать к ряду погостов на личном автомобиле и вовсе становится невозможно. В ТОП-3 самых недоступных для посещения на автомобиле, по итогам опроса автовладельцев города, вошли Ваганьковское, Даниловское, Хованское кладбища.

– Рядом с въездом на Покровское кладбище был большой парковочный карман, — рассказала москвичка Элина Момчилович. — Сейчас там повесили знак 3.27 и нарисовали полосу для общественного транспорта. Решение проблемы на поверхности — знак можно убрать и переририсовать разметку, заменив ее на пунктирную линию. Движение автобусов от этого не пострадает, а людям станет удобнее…

У Введенского кладбища до начала стройки ТПУ «Лефортово» с парковкой все было неплохо, сейчас же там припарковаться не то чтобы стало проблемой, но все таки менее удобно. В праздники и вовсе фактически невозможно. У Митинского кладбища, отмечают москвичи, с парковкой более-менее нормально, а вот у Ваганьковского — очень сложно. Теперь там даже на соседних улицах и во дворах остановиться негде. Везде встречают либо запрещающие знаки, либо шлагбаумы. На Бутовском (у одноименной станции метро) с парковкой проблем нет, однако полностью отсутствует транспорт от ж/д станции «Бутово» к кладбищу. А идти до него почти 2 км. Нормально и у мусульманского Кузьминского. А вот у Даниловского ситуация тяжелая и почти безвыходная. Напротив него расположена ветклиника, а рядом — главный офис книжного «Лабиринта».