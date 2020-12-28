Живые и мертвые: самые недоступные кладбища для поездок на автомобиле

По итогам опроса, проведенного сообществом «Синие ведерки», большинство москвичей считают, что парковки у кладбищ и моргов должны быть бесплатными. Однако ситуация у этих социальных объектов ухудшается год от года — бесплатных парковок, как и по всему городу в целом, становится все меньше, а подъехать к ряду погостов на личном автомобиле и вовсе становится невозможно. В ТОП-3 самых недоступных для посещения на автомобиле, по итогам опроса автовладельцев города, вошли Ваганьковское, Даниловское, Хованское кладбища.
– Рядом с въездом на Покровское кладбище был большой парковочный карман, — рассказала москвичка Элина Момчилович. — Сейчас там повесили знак 3.27 и нарисовали полосу для общественного транспорта. Решение проблемы на поверхности — знак можно убрать и переририсовать разметку, заменив ее на пунктирную линию. Движение автобусов от этого не пострадает, а людям станет удобнее…
У Введенского кладбища до начала стройки ТПУ «Лефортово» с парковкой все было неплохо, сейчас же там припарковаться не то чтобы стало проблемой, но все таки менее удобно. В праздники и вовсе фактически невозможно. У Митинского кладбища, отмечают москвичи, с парковкой более-менее нормально, а вот у Ваганьковского — очень сложно. Теперь там даже на соседних улицах и во дворах остановиться негде. Везде встречают либо запрещающие знаки, либо шлагбаумы. На Бутовском (у одноименной станции метро) с парковкой проблем нет, однако полностью отсутствует транспорт от ж/д станции «Бутово» к кладбищу. А идти до него почти 2 км. Нормально и у мусульманского Кузьминского. А вот у Даниловского ситуация тяжелая и почти безвыходная. Напротив него расположена ветклиника, а рядом — главный офис книжного «Лабиринта».
Чуть получше ситуация у Алабушевского и Домодедовского кладбищ — здесь сделали въезд на автомобиле только для инвалидов, рядом платная парковка. Из ОТ ходит электробус. На площадке перед кладбищем пока парковка бесплатная. Преображенское кладбище тоже недружелюбно к посетителям. Однако, здесь можно подвезти пассажиров к воротам и отогнать машину на ближайший паркинг, стоимость которого 40—60 ₽/час, расположен в радиусе 200− 300 метров.
На Долгопрудненском после проверки багажника пропускают прямо на территорию, а вот Пятницкому кладбищу явно недостаточно парковки на десять машин. Она вечно забита теми, кто приезжает на весь день в соседний бизнес-центр и не хочет ставить машину на платных парковках. Раньше здесь был еще бесплатный пятачок, но его перекрыли блоками. Формально есть платная парковка на 2-й Мытищинской улице, но она также всегда забита машина. На парковку у крематория бесплатно пускают только автомобили родственников в день похорон — остальным надо договариваться с охраной.
Нехорошо и на Калитниковском кладбище, где около ворот есть всего 10—15 парковочных мест стоимостью 40 рe/час и 3—4 для инвалидов. На территорию машины не пускают. Сложно и на Хованском центральном кладбище. Сейчас там кругом знаки 3.27, а ранее используемый для парковки островок превратился в запретную зону. У Люблинского кладбища парковка пока бесплатна, но в будни все занята машинами с офисов. В топе удобных для поездок на авто мест упокоения Востряковское кладбище — парковка бесплатная, места всегда есть, Щербинское кладбище, Старомарковское.
– Мне кажется, что платная парковка или запрет стоянки у моргов и кладбищ указывает на некую форму психопатии наших чиновников. Лично я приезжаю на кладбище для того, чтобы не как по музею по нему ходить, а за могилой ухаживать, родню привезти. Проводим мы тздесь максимум час, пока за водой сходишь, пока все уберешь… Брать деньги за парковку или запрещать стоянку, мол, «на такси приезжайте» (со всеми вашими 5-литровыми бутылками, совочками, секаторами) — ну вот кто вообще такое в здравом уме мог придумать? — возмущается московский автомобилист Дмитрий Новожилов.
Ситуация с парковками у социальных объектов в Москве тяжеля в целом, особенно в центре города. Плохо у больниц, поликлиник, аптек. Самое обидное, что мэрия даже не хочет попытаться системно решить эту проблему.
А ведь решение на поверхности — прекратить издевательство над жителями спальных районов, в большинстве которых никакие платные парковки не нужны в принципе, а в центре начинать строить подземные паркинги. Но вместо того, чтобы заниматься этим важным делом, транспортные чиновник у нас пока высаживают деревья и кустарники, помогают потерянным животным и рисуют велодорожки для нескольких тысяч велосипедистов, которые составляют явное меньшинство участников дорожного движения.