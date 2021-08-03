Минпромторг не хочет перезапускать льготные автокредиты

— Вы сами видите, что сейчас происходит с автомобильным рынком. По результатам первого полугодия рост составил 37,5% по продажам. И такая же картина по производству, — совершенно справедливо подметил министр.

Напомним, что в 2021 году на льготное автокредитование власти направили почти 9 млрд. рублей, которые закончились еще весной. В принципе, правительство было готово выдать еще 5 млрд., однако Минпромторг посчитал это нецелесобразным.

Деньги решено направить туда, где это «более необходимо и востребовано», объяснил г-н Мантуров. Правда, кому перепадут бюджетные средства, федеральный чиновник решил не уточнять.

От себя добавим, что решение выглядит очень зрелым: с льготными кредитами надо повременить, чтобы не перегревать и без того перегретый рынок. Ведь автомобили сейчас дорожают (как, впрочем, и автокредиты) не по дням, а по часам: недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как за последние полгода изменились цены на самые популярные модели.