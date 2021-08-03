Зачем налоговая служба требует от владельцев утилизировать их подержанные авто

В итоге автомобилист выяснил, что рассылка подобных писем носит массовый характер. Всем явившимся по вызову предлагалось снять свои авто с учета для утилизации — очевидно, такими действиями налоговики пытаются снизить для себя число объектов налогообложения.

Как уточняет «Газета.Ru», решения суда по поводу утилизации инспекторы ФНС не имели, а потому действовали по приницу «а вдруг получится». Однако большинство владельцев «старичков» отвечают, что их транспорт продолжает оставаться на ходу, а они на нем передвигаются.

Получат ли казанские выдумщики нагоняй от вышестоящего руководства федеральной службы, пока неизвестно. Ну а если конкретно вам вдруг придет письмо с такими формулировками, то на него можно (и даже нужно) не реагировать.

Вообще, современному автомобилисту жить становится все труднее и труднее. Скажем, власти хотят как можно скорее оставить покупателей новостроек без парковочных мест.