Зачем налоговая служба требует от владельцев утилизировать их подержанные авто

Фото: 100vagonov.com.
Житель Казани, владеющий автомобилем М-20 «Победа» 1957 года выпуска, неожиданно получил приглашение посетить тамошнюю налоговую инспекцию. Притом причина визита называлась донельзя серьезная — фискалы указали, что машину сняли с учета, как утилизированное транспортное средство, признанное судом бесхозным.
Алексей Кованов

В итоге автомобилист выяснил, что рассылка подобных писем носит массовый характер. Всем явившимся по вызову предлагалось снять свои авто с учета для утилизации — очевидно, такими действиями налоговики пытаются снизить для себя число объектов налогообложения.

Как уточняет «Газета.Ru», решения суда по поводу утилизации инспекторы ФНС не имели, а потому действовали по приницу «а вдруг получится». Однако большинство владельцев «старичков» отвечают, что их транспорт продолжает оставаться на ходу, а они на нем передвигаются.

Получат ли казанские выдумщики нагоняй от вышестоящего руководства федеральной службы, пока неизвестно. Ну а если конкретно вам вдруг придет письмо с такими формулировками, то на него можно (и даже нужно) не реагировать.

Вообще, современному автомобилисту жить становится все труднее и труднее. Скажем, власти хотят как можно скорее оставить покупателей новостроек без парковочных мест.

транспортный налог, обман, мошенничество, скандал
3 августа 2021
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