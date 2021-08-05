Теперь автодилерам будет проще торговать автомобилями с пробегом

Итак, с 1 августа сервис MaxPoster, специализирующийся на автоматизации бизнес-процессов по выкупу и продаже автомобилей, расширяет линейку тарифов для бизнеса. Три новых тарифа — «Старт», «Стандарт» и «Про» — группируют профессиональные IT-инструменты для более эффективной организации бизнес-процессов при продаже авто с пробегом.

Так, бесплатный «Старт» позволит небольшим дилерским центрам бесплатно пользоваться всем основным функционалом MaxPoster, что ранее был доступен только крупным холдингам. В список услуг вошли автоматическая загрузка объявления на все классифайды, управление складом, 3 подменных номера и классификация звонков, плюс мобильное приложение.

Предложение «Стандарт» разработано с учетом нужд средних и крупных официальных и независимых дилеров. Оно сверх возможностей тарифа «Старт» включает дополнительные автостратегии продвижения, аналитику и упрощенную интеграцию. А тариф «Про» подходит крупным холдингам, которым нужна интеграция по API, расширенная аналитика и отчетность.

— С введением новой тарифной линейки компания MaxPoster стремится повысить доступность профессиональных ИТ-инструментов и эффективность работы при продаже машин с пробегом. Теперь каждый представитель дилерского сообщества сможет найти для себя тариф, подходящий под его нужды бизнеса, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Дмитрий Андикаловский, коммерческий директор MaxPoster.

Между тем, российские покупатели продолжают активно интересоваться автомобилями на вторичном рынке, ведь здесь просто огромный выбор машин на любой вкус и кошелек.