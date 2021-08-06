Россиянам больше не по силам купить автомобиль без кредитной кабалы

Такие данные приводит ВТБ. Притом российский банк уточняет, что его клиенты активно кредитуются не только для приобретения новых авто, но и занимают деньги под процент ради покупки секонд-хенда. Притом количество кредитных сделок по «бэушкам» подскочило на 70% (во всяком случае, такова статистика среди клиентов ВТБ).

Чаще всего россияне брали кредиты на автомобили Lada, Hyundai и Kia — это 27, 11 и 10 процентов от всех договоров, соответственно. Притом мнение, будто богатые москивичи могут позволить себе «тачку» без кредита ошибочно: именно жителям столичного региона выдали рекордные 16,9 миллиарда рублей. Далее следуют Санкт-Петербург и область (5,7 миллиарда) и Краснодарский край (2,3 миллиарда).

Понятно, что занимать деньги россияны вынуждены не от хорошей жизни, ведь сейчас дорожает абсолютно все — и новые, и подержанные автомобили. К слову, портал «АвтоВзгляд» предлагает взглянуть на цены прошлого лета, чтобы ужаснуться: с июня 2020 года средний ценник на «бэушки» подскочил аж на четверть.