Только за неделю со 2 по 9 августа средняя розничная цена на бензин величилась на 13 копеек, сообщает Росстата. По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла на 10 копеек, до 45 рублей 82 копеек, а топливо Аи-95 нынче отдают по 49 рублей 58 копеек — то есть на 11 копеек дороже, чем неделей ранее.

При этом чиновники… гордятся происходящим: по мнению российских властей, без их мудрых решений и правильных действий топливо стоило бы на 30% дороже.

Между тем, по мнению независимых игроков топливного рынка, стоимость бензина сейчас надо увеличить на 6%. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, может ли такое произойти.