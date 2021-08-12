Вопреки обещаниям властей, бензин опять подорожал

Фото: drive2.ru.
Биржевая цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) обновила исторический максимум, превысив отметку в 58 000 рублей за тонну, следует из торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. И хотя власти уверяют, что розничные цены на АЗС останутся прежними, они уже поползли вверх.
Алексей Кованов

Только за неделю со 2 по 9 августа средняя розничная цена на бензин величилась на 13 копеек, сообщает Росстата. По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла на 10 копеек, до 45 рублей 82 копеек, а топливо Аи-95 нынче отдают по 49 рублей 58 копеек — то есть на 11 копеек дороже, чем неделей ранее.

При этом чиновники… гордятся происходящим: по мнению российских властей, без их мудрых решений и правильных действий топливо стоило бы на 30% дороже.

Между тем, по мнению независимых игроков топливного рынка, стоимость бензина сейчас надо увеличить на 6%. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, может ли такое произойти.

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо, скандал
13 августа 2021
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