Как на самом деле разбился в ДТП рок-музыкант Виктор Цой

Больше 30 лет прошло с тех пор, как разбился Цой, а его песни знают и помнят, слушают и поют до сих пор. Еще бы, ведь группа «Кино» стала символом эпохи, а Виктор — настоящим музыкальным революционером. Аварию на 35-м километре пустынной латвийской трассы «Слока-Талси», унесшую жизнь поэта, назвали несчастным случаем. По крайней мере, именно так было записано в милицейском протоколе. Однако многие, включая независимых экспертов, склоняются к совсем другой версии — убийству. Но для начала давайте вспомним, что утверждало следствие.

Итак, официальная версия случившегося следующая: «Москвич-2141» под управлением артиста на скорости 130 км/ч съехал правыми колесами на обочину, задев столбик бетонного ограждения моста, после чего машину отбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус».

Вот только непонятно: Цой вырулил на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, или автомобиль сам изменил траекторию, но двигался он так довольно долго. Согласно протоколу, «Москвич» проехал по «встречке» целых 200 метров, а следов торможения обнаружено не было.