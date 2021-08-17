Как на самом деле разбился в ДТП рок-музыкант Виктор Цой

Больше 30 лет прошло с тех пор, как разбился Цой, а его песни знают и помнят, слушают и поют до сих пор. Еще бы, ведь группа «Кино» стала символом эпохи, а Виктор — настоящим музыкальным революционером. Аварию на 35-м километре пустынной латвийской трассы «Слока-Талси», унесшую жизнь поэта, назвали несчастным случаем. По крайней мере, именно так было записано в милицейском протоколе. Однако многие, включая независимых экспертов, склоняются к совсем другой версии — убийству. Но для начала давайте вспомним, что утверждало следствие.
Итак, официальная версия случившегося следующая: «Москвич-2141» под управлением артиста на скорости 130 км/ч съехал правыми колесами на обочину, задев столбик бетонного ограждения моста, после чего машину отбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус».
Вот только непонятно: Цой вырулил на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, или автомобиль сам изменил траекторию, но двигался он так довольно долго. Согласно протоколу, «Москвич» проехал по «встречке» целых 200 метров, а следов торможения обнаружено не было.
Неужели уснул? Возможно. Однако за несколько километров до места ДТП были обнаружены следы цоевской машины, долгое время простоявшей на обочине. Что он там делал, и почему остановился — никто не знает. И никогда не узнает. Скептики утверждают, что рок-звезду убили. И, вероятно, перед аварией вынудили музыканта остановиться.
Не исключено, что злоумышленники «поколдовали» над рулевым управлением авто, а то и накачали певца снотворным. Экспертиза показала, что в крови Виктора следов алкоголя и наркотиков не было, но вот на наличие «сонников» никто не проверял. Впрочем, как и не проводилась экспертиза на предмет неисправностей автомобиля. Следствие, сославшись на чрезмерные разрушения советской легковушки, отписалось невозможностью определения технических неполадок.
Конечно, завистников и врагов у молодого и неимоверно популярнейшего артиста было немало. Цою неоднократно угрожали, требовали умерить асоциальный пыл в песнях, а однажды даже припугнули похищением сына Саши. Да и компетентность правоохранителей, которые вместо проведения определенных следственных действий приравняли ДТП к рядовой аварии, тоже вызывает сомнения. Следователь Эрика Ашмане обвинила в трагедии Цоя. По ее мнению, он попросту уснул за рулем. Подтверждает это и анализ клеток мозга. Но вот сам ли уснул, либо его «уснули» — сведений нет.
Злые языки и вовсе приписали певцу самоубийство. Да только смысла у Цоя в этом не было. Во-первых, в жизни артиста все складывалось куда лучше, чем хотелось. Во-вторых, перед поездкой на рыбалку, куда он и отправился на злосчастном «Москвиче», с ним мог поехать сын Саша, но в последний момент отказался. Наконец, музыкант категорично относился к суициду, непонимая людей, которые решили, что подобный способ помогает решать проблемы. Во всяком случае, и родственники, и коллеги версию самоубийства опровергают напрочь.
Мог ли предотвратить аварию водитель автобуса Янис Фибикс? Независимые эксперты считают, что нет. «Икарус» двигался медленнее допустимой скорости, частично даже по своей обочине, ибо совершал поворот на виляющей трассе. Причем выехал он на встречу «Москвичу» из закрытого поворота. Иными словами, шофер не мог заранее увидеть машину Цоя. Чем все это закончилось — мы знаем. Помним, скорбим.