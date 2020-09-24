Любимые автомобили главного оппозиционера страны Алексея Навального

В отличие от большинства коллег-конкурентов по политическому цеху, г-н Навальный не жирует, раскатывая на ультрапремиальных и дорогостоящих иномарках. Хотя и собственный автопарк оппозиционера тоже скромным не назвать. Портал «АвтоВзгляд» вспомнил машины главного антикоррупционера страны. И, надо признать, вкусы у оппонента Путина довольно любопытные. Впрочем, судите сами.
Одной из первых машин Алексея Навального была тольяттинская «восьмерка» — ВАЗ 2108, выпущенный в 1997 году. Но успев подзаработать, а заодно и изрядно намучиться с пресловутой «Ладой», не очень счастливый владелец продал ее по доверенности. Как нетрудно догадаться, пересел бывший «тазовод» на иномарку — корейский седан Hyundai Elantra 2004 года выпуска с автоматической коробкой передач. Похоже, это один из тех случаев, когда Навальный почувствовал себя не только борцом с коррупцией, но и человеком.
Дальше — больше! Ощутить магию премиума Навальному помог навороченный и мощный японец — Infiniti M35х с грозной V-образной «шестеркой» под капотом. Этот седан он прикупил в 2007 году. Тогда же порадовалась и супруга Юлия, которой во владение достался модный по тем временам кроссовер Mitsubishi Outlander.
Однако всего шесть лет спустя, согласно сведениям об имуществе Навального, автомобили в его собственности числиться перестали. Будущий кандидат в президенты стал передвигаться на вроде бы взятых для нужд его штаба в аренду Land Rover Freelander и Chevrolet Explorer Limited SE.
Перед самими выборами политический деятель предоставил информацию о доходах за минувшие шесть лет, где фигурировало более 40 000 000 рублей. При этом доход жены Юлии составил всего 257 000 уже тогда сильно дешевеющих российских дензнаков, что, впрочем, не помешало ей обзавестись новым «железным другом», коим стал флагманский американский кроссовер Ford Explorer в топовом исполнении.
Заявленным же имуществом семьи оказалась 78-метровая квартирка в Москве. Правда, сама чета Навальных проживала совсем в другом месте — арендованной квартире площадью 160 «квадратов», которая ежемесячно обходилась в 200 000 «деревянных». Впрочем, это сущие гроши с учетом того, что одними пожертвованиями оппозиционер собрал на выдвижение в президенты без малого 400 000 000 рублей!
Согласитесь: имея столь весомую народную (и не только!) поддержку, можно поездить и на такси. Причем даже на «экономе». Автобусы и электрички, как мы знаем, Навальный для своих передвижений не использовал. Да и зачем, если до места может подбросить любимая супруга? Тем более, что с «Форда» она не без удовольствия пересадила свою филейную часть на кроссовер Chevrolet Traverse — тоже американский, но более солидный, вместительный и дорогой. Эксперты оценили автомобиль Юлии Навальной немногим меньше 4 000 000 рублей.
Впрочем, заклятый враг лидера российской оппозиции — Владимир Путин — тоже не шикует. Президент даже отказался от роскошного Mercedes-Benz S600 Pullman, пересев на машину отечественного производства. Пусть даже исконно русский автомобиль Aurus Senat Limousine L700 и вобрал в себя все лучшие решения и технологии грандов мировой автоиндустрии — Porsche, Rolls-Royce, Bentley и того же Mercedes-Benz. Для полноты картины осталось лишь перевести его на газ. Главное — не на слезоточивый.