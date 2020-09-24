Любимые автомобили главного оппозиционера страны Алексея Навального

В отличие от большинства коллег-конкурентов по политическому цеху, г-н Навальный не жирует, раскатывая на ультрапремиальных и дорогостоящих иномарках. Хотя и собственный автопарк оппозиционера тоже скромным не назвать. Портал «АвтоВзгляд» вспомнил машины главного антикоррупционера страны. И, надо признать, вкусы у оппонента Путина довольно любопытные. Впрочем, судите сами.

Одной из первых машин Алексея Навального была тольяттинская «восьмерка» — ВАЗ 2108, выпущенный в 1997 году. Но успев подзаработать, а заодно и изрядно намучиться с пресловутой «Ладой», не очень счастливый владелец продал ее по доверенности. Как нетрудно догадаться, пересел бывший «тазовод» на иномарку — корейский седан Hyundai Elantra 2004 года выпуска с автоматической коробкой передач. Похоже, это один из тех случаев, когда Навальный почувствовал себя не только борцом с коррупцией, но и человеком.