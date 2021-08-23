Россияне пожаловались на нехватку общественного транспорта в курортных городах

В исследовании, организованном Rambler&Co и сервисом городской мобильности Ситимобил, приняли участие немногим меньше 5000 человек. Согласно опросу, большинство респондентов считает, что условия в курортных городах России определенно требуют улучшений.

Так, почти 20% опрошенных пожаловались на недостаток наземного транспорта, при этом каждый шестой убежден, что следует развивать инфраструктуру и сервисы аренды велосипедов и электросамокатов. По мнению 17% россиян, подобный вид мобильного транспорта является лучшей альтернативой пешим прогулкам, а 15% отмечают кикшеринг, как идеальные средства передвижения для ознакомления с достопримечательностями.

Кроме того, 22% участников опроса считают необходимым развивать зеленые зоны, 17% — разработать единые стандарты для размещения торговых киосков и павильонов, чтобы не портить общий вид города. Примечательно, что 15% респондентов и вовсе высказались против плакатов и вывесок рекламного содержания.