Российские родители массово отправляют своих детей в одиночку на такси

Так, 50% респондентов, принявших участие в исследовании специалистов сервиса городской мобильности Ситимобил, не прочь отпускать своих детей в одиночку на такси. Для 43% опрошенных важно, чтобы в ходе поездки ребенок был на связи, а маршрут передвижения автомобиля можно было отслеживать в мобильном приложении.

Кстати, россияне довольно часто заказывают такси не только для детей, но и пожилым родственникам. Согласно результатам опроса, 25% россиян вызывают машины с шашечками для родителей, бабушек и дедушек, чтобы они «смогли доехать до пункта назначения с комфортом».

Между тем, агрегаторы перманентно трудятся над улучшением сервиса пассажирских перевозок. Тот же Ситимобил, например, запустил услугу «Семейный аккаунт», позволяющий объединить всех членов семьи в одну группу и установить единый способ оплаты для всех ее участников.