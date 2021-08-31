Мать разрешила сыну-подростку прокатиться на авто: пострадали четыре ребенка

Относительно легко отделался лишь один участник «ночных покатушек»: с сотрясением мозга лечиться домой медики отправили только 15-летнего подростка. Всем остальным досталось сильнее… У водителя — открытая черепно-мозговая травма и ретроградная амнезия, 16-летний пассажир — в глубокой коме второй степени, а двое его ровесников получили переломы рук, ног и травмы головы.

По факту аварии сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Притом ходом расследования заинтересовался лично глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Руководителю следственного управления СК России по Владимирской области А. А. Кулакову поручено в рамках расследуемого уголовного дела (ст. 264 УК РФ) установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие указанному происшествию и доложить о результатах, — сообщает федеральный следком.

В свою очередь, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители УГИБДД Владимирской области, в отношении матери 17-летнего юноши, находившегося за рулем авто, возбуждено административное производство. За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления (ч.3 ст.12.7 КоАП РФ), даме грозит штраф 30 000 рублей. Притом женщина не отрицает, что сама отдала сыну ключи от машины.