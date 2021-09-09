Яндекс запускает в Москве беспилотное такси

Таксомоторы с автопилотом обоснуются в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».

Правда, поначалу в автомобилях будут присутствовать водители-испытатели, контролирующие работу автономного управления машиной. Позднее в такси, кроме пассажиров не окажется никого.

Напомним, что первые тесты беспилотников Яндекс инициировал еще в 2018 году, совершив более 20 000 поездок в режиме самопилотирования. Всего же такие авто накатали свыше 14 млн. км. Причем по дорогам общего пользования не только в России, но и в Израиле и США.