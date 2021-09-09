Куда чаще всего россияне ездили в отпуск летом 2021 года

Наши коллеги из Авто.Mail провели опрос, в котором приняли участие 3300 человек: 80,5% из них провели отпуск летом, 19,5% — перенесли на другое время года. Не стоит удивляться, что в условиях перекрытия границ и разгула пандемии россияне массово путешествовали по родной стране. Причем 70% опрошенных использовали для этого личный автомобиль. Самолет предпочли 23% респондентов, поезд — всего 4%.

Чаще всего путешественники отправлялись на расстояние не далее 5000 км — 61% респондентов. Более 5000 км преодолело лишь 9% отпускников.

Разумеется, приоритетным направлением оказался юг России, где свой отпуск справили 58% участников опроса. 14% выбрали Центральную часть нашей страны, а 9% — Сибирь, Урал и Дальний Восток.

Что касается «забугорья», то до Европы в 2021 году доехали 6% российских граждан, до Азии — 1%, а 3% избрали другие континенты.

Любопытно, что наши соотечественники весьма активно стали использовать и каршеринг. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в компании «Делимобиль», самые длительные поездки из Москвы составили более 2500 км. Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург. Также востребованными для путешествий на арендованном авто оказались Тверь, Владимир, Плес, Ярославль и Переславль-Залесский.