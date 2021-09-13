Toyota стала партнером чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2021—2022

В рамках партнерства Toyota и КХЛ российских городах, где представлены клубы КХЛ, любителям хоккея будет предоставлена возможность познакомиться с автомобилями Toyota. Зрители смогут «пощупать собственными руками» вседорожник Land Cruiser 300, седан Camry, а также их специальные версии — GR Sport.

Напомним, что международном чемпионате КХЛ принимают участие 24 клуба из шести стран: России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии. Компания Toyota уже имеет опыт взаимодействия с хоккейным сообществом. Так, в 2009–2011 годах она уже поддерживала турнир КХЛ, а в 2007 году выступала спонсором Кубка европейских чемпионов. Новое соглашение между Toyota и КХЛ продлится до конца спортивного сезона 2021/2022, включая матчи плей-офф чемпионата.