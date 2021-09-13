Власти продлили упрощенный ввоз иномарок на Дальний Восток

Напомним, что временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, что приобретаются гражданами для личных нужд. Притом таким послаблением могут воспользоваться исключительно автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства.

По закону, жителям восточных окраин нашей страны каждый год можно ввозить по одному такому автомобилю для личного пользования. Прошлое разрешение действовало до 3 декабря 2021 года.

Между тем, и всем российским автопроизводителям недавно разрешили торговать машинами без блоков ЭРА-ГЛОНАСС. С какими проблемами столкнутся после этого покупатели подобных авто, разобрался портал «АвтоВзгляд».