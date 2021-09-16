Россияне начали активнее оформлять автокредиты

Любопытной статистикой поделился банк ВТБ: с начала года клиенты компании оформили более 57 000 автокредитов на общую сумму в 62,5 млрд. рублей. Чаще всего на заемные средства приобретаются машины LADA, Hyundai и Kia. Впрочем, не удивительно, ведь именно эти марки являются самыми популярными в России, и их прордукция занимает десять строчек в ТОП-20 наиболее востребованных моделей на рынке по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Что же до географии, то больше всего сделок по автокредитам заключают клиенты ВТБ в Москве и Подмосковье (19,8 млрд. рублей). На втором месте — Санкт-Петербург и Лениградская область (6,6 млрд. рублей), а на третьем — Краснодарский край (2,9 млрд. рублей).

Эксперты отрасли прогнозируют снижение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в виду глобального дефицита элементов микроэлектроники. Следовательно, ожидается и спад в сфере автокредитования. Тем не менее, по итогам года оба рынка должны продемонстрировать положительную динамику.