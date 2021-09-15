Когда на ЦКАД появятся новые развязки и АЗС

Ранее представители госкомпании «Автодор» говорили, что новые развязки, предусмотренные вторым этапом, появятся на ЦКАД, когда трафик достигнет 40 000 автомобилей в сутки. До этого показателя еще далеко (сегодня — 18 000 машин), однако возможность строительства дополнительных съездов уже рассматривается.
Как порталу «АвтоВзгляд» сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, новые развязки обустроят там, где «кольцо» пересекается с дорогами федерального значения — например, Дмитровским и Щелковским шоссе. К их проектированию приступят в следующем году.
Что же до заправок, то первые автоматические станции на ЦКАД уже появляются. Всего проектом предусмотрено 16 комплексов: семь парных и два одиночных. План на текущий год включает возведение четырех АЗС, а к концу следующего число заправок на «кольце» достигнет восьми.
Рассказал г-н Петушенко и о судьбе ЦКАД-2 — пускового комплекса, который, согласно проекту, пройдет по западу Подмосковья, неподалеку от Большой бетонки. Так, по его словам, приступать к строительству участка рано: прежде, чем прокладывать 150 км дороги, инвестируя порядка 200 млрд. рублей, нужно понять целесообразность.
Сейчас важнее сосредоточиться на решении более актуальных проблем — таких, как, например, устранении заторов на железнодорожном переезде в Больших Вяземах (ЦКАД-5, бесплатный участок), где водители теряют в часы пик по 30—40 минут. Чтобы избавиться от этой пробки, дорожники построят над путями мост.