Когда на ЦКАД появятся новые развязки и АЗС

Что же до заправок, то первые автоматические станции на ЦКАД уже появляются. Всего проектом предусмотрено 16 комплексов: семь парных и два одиночных. План на текущий год включает возведение четырех АЗС, а к концу следующего число заправок на «кольце» достигнет восьми.

Рассказал г-н Петушенко и о судьбе ЦКАД-2 — пускового комплекса, который, согласно проекту, пройдет по западу Подмосковья, неподалеку от Большой бетонки. Так, по его словам, приступать к строительству участка рано: прежде, чем прокладывать 150 км дороги, инвестируя порядка 200 млрд. рублей, нужно понять целесообразность.

Сейчас важнее сосредоточиться на решении более актуальных проблем — таких, как, например, устранении заторов на железнодорожном переезде в Больших Вяземах (ЦКАД-5, бесплатный участок), где водители теряют в часы пик по 30—40 минут. Чтобы избавиться от этой пробки, дорожники построят над путями мост.